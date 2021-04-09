中國快遞業龍頭順豐預告第一季意外大虧 股價跌停鎖死

週四 (8 日) 晚間，中國快遞業龍頭順豐控股意外預告第一季將出將虧損，更令市場驚訝的是第一季順豐的快遞件量仍保持高成長。受到這個利空消息，順豐今日開盤立即跌停鎖死。

資料來源: 東方財富網, 順豐日線走勢

順豐第一季業績預告中指出，在件量保持高增長的情況下，該公司第一季遭遇虧損。預計今年 1～3 月份虧損 9 億～11 億人民幣，去年同期純益則為 9.07 億元。

3 月 17 日順豐公布去年亮眼業績，營收 1540 億人民幣，年增 37.3%；歸屬母公司股東純益 73.3 億人民幣，年增 26.4%。

同時今年順豐公布的 2 月快遞服務簡報顯示，今年 2021 年 1～2 月累計速運物流及供應鏈收入合計為 275.95 億人民幣，年增 33.72%；2021 年 1～2 月累計速運物流業務量合計為 16.02 億票，年增 53.89%。

外界認為順豐第一季營運仍保持高成長，會出現損虧的主因可能在於擴大資本支出 (去年疫情因素使得資本支出向後遞延) 與資源投入力道，同時進行整併以優化資源，這些可能是導致順豐成本大漲，而使短期獲利表現出現壓力的主因。

之前順豐提到，為滿足電商平台及客戶春節不打烊的安排，響應減少人員流動的政策，公司第一季給予一、二線在線工作人員補貼金額創歷史新高。

同時去年疫情爆發期間，公司維持防疫物資及線上消費品寄送，這進一步刺激時效件出現高成長，因此今年第一季營運表現會受到去年高基期的負面影響。

另一方面，由於競商在部分區域推出春節不打烊的策略，分化部分散單業務，時效件中散單業務成長不如預期。

