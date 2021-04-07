〈陸港盤後〉中國監管傳言嚇A股 三大指數再度收黑

週三 (7 日)A 股三大指數呈現反彈開高，不過消息面傳來中國政府限制對外資銀行在中國地區的業務，並要求這些外資銀行賣出金融資產，引發外資概念股白酒族群應聲重挫，之後基金熱門概念股太陽能等等類股也出現賣壓，導致三大指數由紅翻黑，創業板指更一度下挫逾 2%。

午盤後權值股鋼鐵類股率先啟動護盤，帶動三大指數縮減跌幅。由於滬深港股通今日開放交易，A 股成交金額回升，滬深兩市成交金額重到 7000 億人民幣之上，達 7401 億人民幣，日增 12%。

港股方面，由於清明長假期間美股表現不俗，帶動港股早盤開高，但受到 A 股近期疲弱走勢影響，港股呈現開高走低。同時美元回升，資金開始撤出香港市場，港幣匯率來到 1 美元兌 7.78 港幣，創下一年低點。

科技類股賣壓最為沈重，成為影響大盤走勢的主要族群，最大權值股騰訊 (700-HK) 重挫逾 3%。另一方面，京東 (9618-HK) 因旗下京東數科終止科創板上市作業，股價重挫逾 3%，市場認為這是螞蟻集團下市的餘波。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下滑 0.1%，報 3479.63 點；科創 50 指數逆勢上漲 0.17%，報 1298.78 點；深證成指下跌 0.74%，報 13979.31 點；創業板指下跌 0.86%，報 2807.2 點。恒生指數下跌 0.9%，報 28,674.8 點、恒生科技指數下挫 1.37%，報 8451.85 點。

北向資金進出方面，週三北向資金賣超人民幣 28.15 億元，其中滬股通賣超人民幣 26.74 億元，深股通買超人民幣 1.41 億元。

法人觀點

萬和證券認為，A 股成交量能持續萎縮，週轉率相對較低顯示目前市場仍沒有方向性，指數將以震盪走勢為主。隨著 4 月份企業財報進入最高峰揭露時期，市場對業績關注度將明顯上升。短線來看，受惠於經濟持續復甦的中游製造業及必選消費業績較明確，是投資人可考慮的方向。中長線而言，則可關注消費、券商、順週期、新基建等概念股。