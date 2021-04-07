宏捷科漲價、5G PA出貨 外資重申買進目標價上看194元

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 首季營收創逾 5 年新高，美系外資今 (7) 日出具報告指出，漲價效應將在第 2 季逐步發酵，加上開始承接高通 (QCOM-US) 5G 手機 PA 訂單，今年營運動能可期，維持買進評等，目標價自 188 元上修至 194 元。

美系外資指出，宏捷科首季通知客戶調漲產品平均售價約 1 成，但由於訂單滿載、漲價不溯及既往，因此漲價效應將在本季反映，估至少有 25% 產品售價調高，可挹注獲利。

展望第 2 季，美系外資持續看好宏捷科 WiFi、手機 PA 等兩大動能，其中，來自立積 (4968-TW) WiFi 訂單穩健，手機 PA 訂單也可望從本季開始出貨，並擴大承接高通 5G 手機 PA 訂單，成穩懋 (3105-TW) 外第二供應商。

美系外資預期，宏捷科今年毛利率將維持 30.5% 水準，主要是反映匯率、折舊攤提成本，不過資本支出上看 6800 萬美元，較去年增加逾 6 成，主要用於產能擴充，而根據宏捷科規劃，本季底月產能將達 15000 片，年底則可望將月產能提升至 20000 片水準。

宏捷科 3 月營收達 3.7 億元，月增 10.88%、年增 36.29%，創逾 5 年、近 63 個月新高，累計今年首季營收達 10.65 億元，季增 5.5%、年增 30.97%，為 2016 年首季以來，近 21 季新高。