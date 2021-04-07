郭台銘入股加持 台康生直奔漲停萬張委買高掛

鴻海 (2317-TW) 暨永齡創辦人郭台銘，擬以每股 91.5 元參與台康生 (6589-TW) 發行的 5500 萬股新股，總金額 50.325 億元，取得 18.56% 股權、成最大股東，激勵台康生今 (7) 日跳空亮燈漲停鎖住，來到 129 元，創新高，漲停掛買破萬張。

郭台銘透過個人公司鋐維公司，將以私募方式投資台康生 5500 萬股，私募價格 91.5 元，認購總金額 50.325 億元，此私募案將於股東會通過後採分次發行，完成認購後，鋐維公司將持有台康生 18.56% 股權，取代台耀化學成為最大股東。

郭台銘歷經 4 個月以上的評估，並在今年農曆年後密集協商，郭台銘表示，兩個評估團隊一致把台康生技列為首選，在與經營團隊見面後，了解經營者的理念及看到團隊宏觀的國際化視野，更確定投資台康的決心，未來將從旁協助，提供全球經營人脈網絡及自動化思維，協助台康生拓展國際事業版圖。

台康生今年營運擁兩大動能，包括 CDMO(委託研發及生產代工) 業務新增美國與高端疫苗新冠疫苗合作等國內訂單，以及乳癌生物相似藥將收取逾 4 億元權利金，全年營收將超過 20 億元，年增逾 8 成。

台康生去年營收比重方面，CDMO 業務約佔 6 成、乳癌生物相似藥授權金約佔 4 成。總經理劉理成表示，今年將有高端疫苗新冠疫苗合作開發營收貢獻外，美國、台灣陸續接獲新客戶訂單，且訂單能見度已可看到明年第 1 季。法人估，台康生 CDMO 今年陸續接獲新客戶下，全年營收有望年增 5 成以上，營收貢獻超過 9 億元。