元太電子紙技術再升級 推四色電子貨架標籤應用

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (7) 日宣布，彩色電子紙技術再升級，將推出新世代黑、白、紅、黃四色電子紙顯示技術 E Ink Spectra 3100，瞄準電子貨架標籤、零售看板應用。

元太近年逐步將過往以黑、白兩色為主的電子紙應用，拓展為彩色，2013 年推出以黑、白、紅，或黑、白、黃為主的三色電子紙技術 E Ink Spectra 後，已大量應用在智慧零售上，至今累計出貨逾百萬片。

元太指出，新世代四色電子紙 E Ink Spectra 3100 將進一步推進彩色電子紙技術發展，相較三色電子紙，四色電子紙提升畫面刷新速度、擴大適用溫度範圍，並搭配最新多合一驅動 IC，可望符合零售商店多元應用需求。

元太已與 SES-imagotag、Pricer AB 等電子貨架標籤、模組生態圈夥伴們合作，陸續將四色電子墨水技術導入歐洲、亞洲等零售業客戶進行試點營運，看好未來隨著零售產業朝向自動化、線上購買、門市取貨等模式發展，電子貨架標籤需求將逐步提升。

展望今年，元太看好旗下電子紙閱讀器、電子紙筆記本、電子紙貨價標籤 (ESL) 需求都將成長，上半年需求仍旺，營運可望優於去年同期，也計畫再擴充新竹廠，上修今年資本支出，估達約 15-16 億元，較去年翻倍增。