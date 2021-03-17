宏捷科去年EPS 3.75元寫五年新高 擬配2.8元現金股利

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 今 (17) 日公告去年財報，受惠手機 PA、WiFi 需求維持高檔，全年繳出三率三升成績，稅後純益達 6.22 億元、年增 73.4%，每股純益 3.75 元，為近五年高，今日也公告去年盈餘分配，每股配發 2.8 元現金股利，以今日收盤價 146 元計算，現金殖利率約 1.91%。

宏捷科去年第 4 季合併營收 10.1 億元，季增 14.87%、年增 12.66%，毛利率 26.62%，季減 4.17 個百分點、年減 5.64 個百分點，營益率 18.35%，季減 4.23 個百分點、年減 6.1 個百分點，稅後純益達 1.44 億元，季減 5.96%、年減 0.9 %，每股純益 0.69 元。

宏捷科去年營收 35.43 億元，年增 60.6%，毛利率 30.36%、持平前年，營益率 21.91%、年增 1.99 個百分點，稅後純益 6.22 億元、年增 73.4%，淨利率 17.58 億元、年增 1.3 個百分點，三率三升，每股純益 3.75 元，為近五年高。

展望今年，宏捷科仍看好手機 PA、WiFi 需求強勁，因應需求，預期第 2 季底月產能將提升至 1.5 萬片，全年擴產計畫不變，仍維持到今年底月產能達 2 萬片目標。

宏捷科日前也調漲產品代工價格約 1 成，估漲價效應將在第 2 季陸續浮現，隨著產能逐步開出，今年營收仍可望維持逐月成長趨勢，訂單能見度最遠已可看到第 3 季。