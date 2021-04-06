路透：全球新冠病毒死亡數衝破300萬人 3個月內暴增100萬

隨著部分國家疫情再轉嚴峻，帶動死亡人數上揚，《路透社》統計數據顯示，全球新冠肺炎死亡人數在周二 (6 日) 突破 300 萬人。

全球新冠肺炎死亡人數在 1 月中旬突破 200 萬例，僅短短不到 3 個月又再新增 100 萬例。《路透社》分析指出，其中又以巴西和印度狀況最為嚴峻，前者單日新增死亡均數居全球首位，且佔全球單日新增死亡數的四分之一。

世界衛生組織 (WHO) 此前多次針對巴西疫情表達擔憂，認為當地確診和死亡情況十分危急，且醫療體系早已不堪負荷。

另一方面，印度周一 (5 日) 新增確診數衝破 10 萬例再創新高，成為繼美國之後單日新增確診數超過 10 萬的國家。

因醫院擠滿病患，印度疫情最嚴峻的馬哈拉施特拉邦 (Maharashtra) 自昨日起關閉購物中心、電影院、酒吧、餐廳以及禮拜場所，以降低病毒感染機會。

截至目前，歐洲地區的累計死亡人數則為全球最高，將近 110 萬人。英國、俄羅斯、法國、義大利和德國在內的 5 個主要國家就佔了歐洲整體死亡人數的六成。

作為全球新冠病毒累計死亡數最多的國家，美國迄今死亡數為 55.5 萬例，約佔全球累計死亡數的 19％。過去 3 周以來，美國感染情況再度惡化，但衛生當局認為，加速疫苗接種可望阻止死亡人數進一步上升。截至目前，美國約三分之一的人口已接種至少 1 劑疫苗。