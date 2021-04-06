澳洲央行將利率維持在0.1%不變 符合市場預期

澳洲央行 (RBA) 在週二 (6 日) 公布了利率決議，表示將維持基準利率在 0.1% 的歷史低點不變，符合市場預期。該行也重申了在 2024 年不會升息的承諾。

澳洲央行表示，在失業率有所降低和通貨膨脹率升至目標之前，將會維持寬鬆政策。有必要的情況下，不排除進一步的購債計劃。不過該行認為，如今澳洲經濟正在復甦，並且好於預期，認為復甦持續的情況下，今年和明年的經濟成長將超過預期。

澳洲央行行長 Philip Lowe 表示，央行將致力於維持高度支持性的貨幣政策，直到實現目標為止。他指出，在實際通貨膨脹率持續維持在 2% 至 3% 的目標區間之前，不會提高利率。該行預估最早要到 2024 年才會達成。

Lowe 說道：「要做到這一點，薪資成長將必須遠高於目前的水準。這將需要大量就業機會，並需要讓員工得以重返工作市場。」

據澳新銀行 (ANZ) 的數據顯示，3 月份澳洲的招聘廣告激增至 12 年來的最高水平，較上月增長了 7.4%，較去年同期大增 39.7%，達到 190,542 個。

澳新銀行分析师 Catherine Birch 表示，我們估計澳洲將有 10 萬至 15 萬人面臨失業，相當於目前就業人口的 0.8-1.2%。但是，她認為今年下半年失業率下降。

目前失業率下降速度快於預期，在 2 月為 5.8%，好於去年 7 月曾觸及的最高點 7.5%。澳洲央行計劃將失業率逐步降低至 4% 或以下，以期提振薪資增幅和經濟成長。