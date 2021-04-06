矽谷自動駕駛新創公司Gatik 攜手ISUZU研發自動送貨卡車

美國矽谷的汽車自動駕駛新創公司 Gatik 與日本五十鈴汽車 (Isuzu)(7202-JP) 旗下的 Isuzu North America 在 6 日宣布，雙方決定在自動駕駛送貨卡車的研發方面合作。Gatik 打算應用在零售領域方面，要向客戶提供貨物的無人配送服務。

五十鈴負責統括美國、加拿大商用卡車部門的 Shaun Skinner 表示，兩家公司的合作範圍只侷限在美、加兩地。五十鈴將向 Gatik 提供技術支援，以改良他們的 N 系列卡車。

Gatik 在美國阿肯色州、路易斯安那州與沃爾瑪 (Walmart)(WMT-US) 合作，也在加拿大與 Loblaw Companies(L-CA) 合作，利用該公司的自動駕駛卡車及安全駕駛，來將貨物從倉庫運送至店面。

Gatik 創辦人之一、也是該公司執行長的 Gautam Narang 表示，當前的商業模式主要是向零售業者提供使用自動駕駛技術的貨物運送服務，而向汽車製造商販售相關技術還是其次。

依照 Gautam Narang 的說法，該公司與沃爾瑪打算在 2021 年內，要在阿肯色州利用沒有駕駛同乘的完全自動駕駛車輛來進行貨物運送的測試實驗。

現行 Gatik 的自動送貨卡車是利用福特 (F-US)Transit 商用車的底盤作為架構。根據 Gautam Narang 的說詞，福特汽車創辦人亨利．福特 (Henry Ford) 的曾孫、現任執行董事長比爾．福特 (Bill Ford) 的創投基金「Fontinalis Partners」是 Gatik 草創初期的投資人。