晶片短缺帶來衝擊 美汽車業呼籲政府援助

美國車業組織汽車創新聯盟 (Alliance for Auto Innovation) 週一 (6 日) 表示，全球半導體晶片的短缺，可能導致今年汽車生產減少 128 萬輛，並可能導致未來 6 個月出現生產中斷，呼籲美國政府應對此提供援助。

美國總統拜登 (Joe Biden) 今年 2 月時曾宣布，將採取數項行動來解決晶片危機，並正尋求通過立法撥款 370 億美元資金，以加強美國晶片製造與產能。

美國車業組織汽車創新聯盟表示，美國商務部應在擬議的草案中撥出一部分資金，用以擴大美國的半導體的生產，以滿足汽車業的需求。

該組織認為，美國政府可以通過特定比例分配資源，來合理地支持車用晶片生產需求。該組織執行長 John Bozzella 說道：「政府應該將部分資金用於增加產能，以支持汽車業並減輕當前晶片短缺問題對汽車供應鏈造成的風險。」

該組織的成員包含了幾乎所有在美國設有工廠的主要汽車製造商，包括通用汽車 (GM-US)、福特汽車 (F-US)、福斯汽車、豐田汽車和現代汽車。

車用晶片的短缺已經促使美國汽車製造商通用汽車延長了 3 家北美廠的減產計劃，而本田汽車和日產汽車的銷量也受到短缺的影響，預估兩家公司在本財政年度 (截至 3 月) 的總銷量將減少 25 萬輛。

根據調研公司 IHS Markit 的數據顯示，車用晶片的短缺很可能會在第一季影響全球近 100 萬輛輕型汽車的產能，高於先前所估的 67.2 萬輛，但今年內大部分汽車生產可望恢復正常。