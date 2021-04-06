那智不二越為降低成本 台、日車用軸承生產將轉往泰國

日本車用軸承大廠那智不二越 (Nachi-Fujikoshi)(6474-JP)，決定將泛用型的軸承生產從日本、台灣等地，集中到泰國工廠。這是由於汽車產業走向電動化，導致引擎用途的軸承需求減少。該公司希望藉由生產據點的集中來降低成本，並打算在汽車產業之外，開拓工具機等新客戶。

而除了那智不二越之外，日本第一大、全球第二大的汽車零件大廠 Denso(6902-JP) 等，也同樣在引擎業務方面出現重新評估的動作，伴隨汽車電動化而在生產方面進行重整的趨勢也愈加廣泛。

根據《日本經濟新聞》6 日報導，那智不二越打算投入大約 100 億日圓，在泰國中部羅勇府的現有工廠附近建設新工廠。日本富山事業所及台灣工廠的生產將轉移至該地，預計在 2022 年 2 月開始運作，要生產共通規格的泛用型軸承。

那智不二越在泰國當地的軸承生產，預計到了 2022 年底將占該公司整體軸承產量的 4 成、翻倍成長。而未來在日本等地所留下的據點，主要會用於客製化產品的生產。

伴隨生產轉移到泰國，屆時日本富山事業所的約聘員工在約滿之後，該據點的員工人數預估將減少 200 人左右。今後將集中在高耐用、高強度的特殊產品生產。

根據英國 LMC Automotive 公司預測，燃油汽車的銷量比重預估到了 2030 年將降至 54%，較 2020 年的 89% 出現大幅減少。每一顆燃油引擎大約使用 100~150 個軸承零件，而一般認為電動車 (EV) 的軸承用量大約少了 3 成左右。

那智不二越的 2020 年度 (至 2020 年 11 月) 合併營收報 2010 億日圓，其中軸承占 32%。軸承當中有 6 成為汽車用途，剩餘部分則用在工具機等產業機械。而透過生產集中等手段，製造成本也將降低 2 成以上、並在產業機械方面開拓客戶。目標讓產業機械的客戶比重拉高至 6 成水準。雖然與中國製的軸承相比，在價格方面仍然較高，但該公司認為憑著產品的信賴度等可望取得競爭優勢。

而日本軸承生產的龍頭大廠日本精工 (NSK)(6471-JP)，也把電動車等所使用的小型馬達及風力發電機設定為該公司的成長動能。今後三年在中國當地工廠最多將投資 50 億日圓來進行增產，風力發電用途的大型產品將供應給當地的發電設備廠商。