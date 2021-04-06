Facebook Pay擬推QR code掃碼支付 正進行測試

Facebook 的支付功能「Facebook Pay」正在擴展服務內容，據《MacRumors》報導，他們現在正測試 QR code 掃碼支付功能。

Facebook Pay 於 2019 年推出，人們可以用其將資金轉給朋友和家人、向支付企業、購買產品等，同時被整合到 Facebook 的所有應用程式中。不過，其付費方式主要是透過 Messenger 和 Facebook 的應用程式，但他們仍尋求更便利的實體支付方式。

據報導，用戶未來可以在其 Facebook Pay 中，被提示到新的「掃描」按鈕。按下此鍵，用戶可以掃描 QR 碼查找朋友或家人，選擇金額，然後轉帳。

Facebook 力圖讓 Facebook pay 能成為主流的付款方式之一。Levvel 首席戰略官兼金融服務和支付主管、曾與 Apple 合作擴展 Apple Pay 的 Scott Harkey 表示，在達此目的之前，仍有很多工作要做，以改變人們對 Facebook pay 的認知。

Harkey 強調，支付方式必須解決一個問題，就是要比現有的支付方式更簡單或更方便。目前很多人不清楚 Facebook 是交易或轉帳的一種選擇，Facebook 需要改變這種看法。

目前 QR code 掃碼支付功能在美國進行測試，尚未正式推出。