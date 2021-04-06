軟銀投資倉儲自動化公司AutoStore 取得4成股份

根據《日本經濟新聞》週二 (6 日) 報導，挪威的倉儲自動化公司 AutoStore 於 5 日 (週一) 宣布，日本軟銀集團 (9984-JP) 提議出資 28 億美元，雙方已達成共識，軟銀將從現有投資人手中取得 AutoStore 的 40% 股權。這是由於網購市場正不斷擴張，該公司也投入物流領域盼能有所成長。

這項出資計畫最快在本 (4) 月完成，AutoStore 的估值設定在 77 億美元。軟銀集團也將派員擔任 AutoStore 的董事。

AutoStore 創立於 1996 年，主要業務有倉儲自動化機器人的研發等，是今日廣泛使用的物流作業系統先驅。

AutoStore 在全球 35 個國家共有 2 萬台物流機器人正在使用當中。日本的物流倉庫也使用該公司的機器人，在 AutoStore 的官網介紹可發現日本家居產品業者宜得利 (Nitori)(9843-JP) 的蹤影。

倉儲自動化有利於貨架向上發展，可在有限的空間當中，以良好效率將貨物向上堆疊。

軟銀集團董事長暨公司社長孫正義表示，AutoStore 所擁有的技術能力，可向全球企業提供迅速且成本效益良好的物流系統。

另一方面，AutoStore 也打算透過與軟銀集團的合作來擴大市場，特別著眼亞太地區的業務發展。