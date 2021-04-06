股市慶祝基建法案 誰是大贏家？

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國總統拜登提出 2 兆美元基礎建設計畫，3 月份美國消費者信心來到近一年高點，ISM 製造業與服務業指數紛紛超出預期，美國大型股上漲 2.7%，小型股則上漲 4.9%；

2. 歐洲在美國刺激法案和蘇伊士運河疏通後，股市重回漲勢，歐元區 3 月份製造業數據普遍持續擴張，歐股上漲 1.6%。

新興市場

1. 避險基金 Archegos 爆倉引發部分中國股票先跌後揚，中國三月份製造業數據由前期 50.6 上升至 51.9，中國股市上漲 3.2%；

2. 巴西受惠於基期效應和全球景氣復甦，經濟數據表現亮眼，激勵拉美股市上漲 3.9%，此外，巴西總統宣布大規模內閣改組，包含國防、外交、司法與陸海空三軍司令都遭到撤換，為明年總統選舉添上不確定性。

債券市場

1. 避險基金引發市場波動，美國 10 年期公債殖利率一度來到 1.75%，然而在美國基建法案與優異的經濟數據公布後，公債殖利率由高點回落，美國政府公債指數則維持平盤；

2. 風險情緒刺激全球高收益債券價格上漲 0.6%；

3. 巴西政治不確定性推升新興市場債表現，抵銷土耳其撤換央行總裁的負面影響，指數價格小幅上漲 0.2%。

原物料、匯率

1. 美元小幅回落 0.4% 與刺激法案的公布，刺激金價上漲 0.9%，然而殖利率處於高點和疫苗加快施打，一度令黃金價格跌破 1,700 盎司 / 美元關卡；

2. OPEC + 會議同意 5 月份開始逐步增產原油，加上法國重啟封鎖一個月，衝擊油價下跌 4.6%。（以布蘭特原油為例）

資料來源: Bloomberg，2021/4/6（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/4/5）

資料來源: Bloomberg，2021/4/6（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/4/5）

三大市場關鍵事件及分析

1. 害怕貨幣貶值？新興市場油國體質佳

從經常帳餘額及財政收支角度來看，俄羅斯與阿拉伯聯合大公國等，受惠於全球需求復甦帶動油價升高的新興市場產油國，基本面體質更強健。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 JP Moargan 新興市場債券指數前 10 大組成國，2021/4/1。

2. 拜登推出基建計畫，再生能源成大贏家

拜登政府推出 2.35 兆美元的基礎建設計畫，其中提到將於 2035 年達成 100% 無碳電力，從美國目前電力來源組成來看，太陽能為主的再生能源將繼續以超快速度成長。

資料來源：EIA，「鉅亨買基金」整理，2021/4/1。

3. 消費大力回籠，超出基期效果

近期各國經濟數據受惠於去年低基期的效果，皆有極為亮眼的表現。然而，細看美國近期的消費數據，消費成長甚至比兩年前更強勁，顯示消費力的恢復大幅超越基期效果。

資料來源：BAC、BofA Global Research，Bloomberg，2021/3/24。收到經濟紓困金的家庭指透過直接存款獲得的家庭，但不包含在 3/17 後或透過支票取得紓困金的家庭。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/3/31。

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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