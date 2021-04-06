拜登基建法案通過添籌碼 參院允許民主黨可再次使用和解程序

民主黨上月透過國會的和解程序、繞過共和黨的反對通過 1.9 兆美元紓困案，參議院周一 (5 日) 裁定，允許民主黨可再次使用該程序通過預算案，使該黨欲通過拜登的基建計畫擁有更多籌碼。

根據參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 的發言人 Justin Goodman，參議院專責議事程序的參議員 Elizabeth MacDonough 裁定，民主黨可以使用和解程序，這意味著允許民主黨人就算面對共和黨阻撓議事，也不必達到參議院通常要求的 60 票門檻就可通過基建法案。

Goodman 說，民主黨人尚未決定是否使用協商程序，但這項裁決仍是推動計畫重要一步，讓民主黨必要時可以利用此關鍵途徑。

參議院金融委員會主席 Ron Wyden 對此結果表示讚賞，他認為美國人民希望採取大膽的行動來應對許多挑戰，民主黨現在有更多選擇來克服共和黨的阻撓，完成任務。

拜登上周推出 2.25 億美元基礎建設方案，遭參議院少數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 反對，麥康奈爾批評該刺激計畫規模過高，還搭配企業加稅政策。

儘管拜登曾表示，希望這次能透過兩黨合作來完成，但白宮能源部長 Jennifer Granholm 上周日透露，拜登也願意在沒有共和黨的支持與兩黨協議的情況下，推動建設計畫。

但是，即使民主黨目前擁有和解程序使用權，拜登仍必須讓所有 50 位民主黨參議員投下同意票。西維吉尼亞州民主黨議員 Joe Manchin 等人認為企業加稅幅度過高，呼籲法案應進行修改。