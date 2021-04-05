不甩美債殖利率飆升 投信點名Q2成長型股票有看頭

美國 10 年期公債殖利率攀升，引發資本市場動盪，但法人認為，公債殖利率飆升反映市場對通膨的擔憂，但可能有過度反應情形，在經濟復甦趨勢明確、資金充裕的環境下，仍看好包括台灣、中國與美國等成長型股市後市潛力。

野村投信投資長周文森 (Vincent Bourdarie) 表示，各國陸續接種疫苗，消費者信心逐漸回升，經濟活動恢復速度加快，彭博美國經濟驚奇指數也反彈，全球經濟增長有機會超出市場預期。

至於市場擔憂的通膨，周文森則認為，市場對通膨的疑慮過度反應，且通膨屬過渡性，關鍵在於過渡期間多長，預估聯準會將不會針對過渡性通膨採取行動，除非殖利率曲線快速陡升，造成信用市場出現問題，聯準會才可能將再度實施寬鬆。

周文森表示，目前各國貨幣寬鬆政策持續支撐市場，財政政策也將有利經濟發展，且企業獲利復甦，市場資金將持續流入風險性資產。

以投資標的來說，利率波動造成風格震盪，股票市場轉趨個股表現，成長股及循環股都有選股機會，而科技股則受殖利率攀升、投資者重新布局於 EPS 復甦強勁的產業，導致科技股短暫休息，並不代表熊市的來臨。

保德信亞太基金經理人曾訓億表示，根據全球各區域經濟成長預估，亞太整體的成長率有望來到 8.3%，搭配企業獲利盈餘上修，因此相較其它經濟體來說，亞太地區可望成為資金新寵，表現也相對其他新興市場更為突出。

曾訓億指出，在出口暢旺挹注下，即使台灣跟南韓匯市在亞股中相對強勢，仍能支撐整體出口成長，尤其半導體及晶圓代工產業在 5G、電動車、雲端等產業蓬勃發展之下，有利於相關類股權重較高的台灣與南韓股市。

保德信投信認為，即使股市第 1 季市場震盪，先前大漲的科技股暫時回檔休息，但整體來說，半導體等產業在今年的表現仍值得期待，對亞股更是一大多頭挹注動力。

在投資標的部分，建議可加碼布局亞股中的資訊科技、消費與工業類股，以參與中長線科技股領漲行情，同時不錯過近期上演補漲行情的消費等非科技產業。