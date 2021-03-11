軟銀出資的韓國Coupang在美IPO 集資42億、市值達600億美元

《路透社》報導。有消息指出，軟銀集團 (9984-JP) 出資的南韓大型電商 Coupang 週三 (10 日) 在美國 IPO 上市，賣出 1.2 億股、集資 42 億美元。首次公開募股價格為每股 35 美元，超越原先設定的發行價區間。基於 IPO 的市值達 600 億美元。

Coupang 上週提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，該公司股票的發行價區間，由原本暫定的每股 27 至 30 美元上調至每股 32 至 34 美元。

Coupang 的 IPO，超越交友軟體 Bumble(BMBL-US) 在上個月集資 21.5 億美元的 IPO 規模，成為美國股市今年最大的 IPO。

根據市場調查公司 Pitchbook 說法，Coupang 近期有在 2018 年實施集資，當時市值為 90 億美元。

Coupang 和其他電商相同，由於疫情帶來龐大的網路購物需求，營收也隨之向上成長。

該公司 2020 年的淨營收報年增 91% 至 110 億美元。淨損報 5 億 6760 萬美元，較前一年的 7 億 7020 萬美元縮小。

Coupang 的股票代號為「CPNG」，將於美國時間 11 日在紐約交易所掛牌上市。

Kiwoom 證券的分析師 Park Sang-joon 表示，以 Coupang 的 IPO 定價來看，該公司得到良好評價。也因為 Coupang 是南韓電商市場龍頭，投資人也毫不手軟的投入資金。

根據 Euromonitor 的說法，2020 年 Coupang 拿下南韓 19.2% 的市占，同業 Naver 占 13.6%、eBay Korea 占 12.8%。

Coupang 創立於 2010 年，標榜商品在下單後 24 小時內送達的「火箭配送」服務廣受好評，事業也擴大至今。

軟銀集團的願景基金 (SVF) 持有 Coupang 的 35.1% 股票，對該基金而言，Coupang 市值 600 億美元也一定是大好消息。