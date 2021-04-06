非農數據強勁+智利關閉邊境 銅價勁揚近4% 寫6周最強漲幅

上周五公布的非農數據表明美國經濟正強勁反彈，此外，智利因疫情升溫被迫關閉邊境，供需狀況失衡激勵周一 (5 日) 銅價飆漲，寫下六周以來最大漲幅。

美國勞工部上周五公布 3 月非農就業人數大增 91.6 萬人，遠優於市場預期，增幅為去年 8 月以來最大，失業率也降至 6%，觸及 1 年最低。

強勁就業數據顯示，美國的經濟復甦與其他國家相比更為樂觀，疫苗持續接種以及封城政策放寬正在激勵就業市場。

Zaner 集團資深副總 Peter Thomas 表示，強勁的就業數據對銅價無疑是一件大事，考量到美國總統拜登提議的 2.25 兆美元基建計畫中的電動車政策，由於電動車較燃油車使用更多金屬，因此屆時將出現大量銅需求。

5 月交割的銅期貨價格周一上漲 3.7%，收每磅 4.1375 美元，是今年 2 月 19 日以來的最大漲幅。

銅價今年至今每日漲幅 (圖: Bloomberg)

大規模基建計畫後已引起政府、國會兩黨議論，儘管民主黨人希望進一步擴大規模，但共和黨人認為支出應縮減 6 成以上。

另一方面，銅的供給面正面臨挑戰，因全球最大金屬出口國智利近期疫情升溫，上周每日新增確診病例將近 8000 例，智利被迫升高防疫政策並關閉邊境一個月，此舉恐打擊銅礦生產。

美元走軟也間接提振銅價，ICE 美元指數周一下跌 0.4%，使銅對持有其他貨幣的投資者更具投資吸引力。

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