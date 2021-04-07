〈能源盤後〉中美經濟前景改善 美伊核協無進展 支撐原油漲逾1%

週二 (6 日) 交易，原油期貨價格收高，係因中國和美國一些經濟數據顯示能源需求前景改善，提供原油價格支撐力，且恢復伊朗核協的討論進展甚微。

交易者的焦點自上週 OPEC 增產的決議移開，轉向週二開啟的會談，該會談旨在討論美國返回 2015 伊朗核子協議，若然，美國將解除對伊朗石油出口的制裁，但近期內達成任何協議的希望渺茫。

白宮預期要達成協議是一個漫長的過程。美國和伊朗沒有直接召開會議，而是由歐洲和其他國家的代表充當中間人。《紐約時報》週二報導，通過這些中介，美伊同意建立 2 個工作組，試圖讓兩國重新遵守伊朗核子協議。

BDSwiss 投資研究主管 Marshall Gittler 報告指出，「隨著會談取得突破的可能性下降，伊朗石油出口量提高的可能性也跟著下降，移除了石油市場上的一個危機。」

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 68 美分或 1.2%，收每桶 59.33 美元，脫離盤中高點 60.90 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 59 美分或近 1%，收每桶 62.74 美元。

週一原油期貨價格挫逾 4%，係因 OPEC + 決定放寬產量限制，可能在 7 月前每日會有 200 萬桶以上原油流入市場，加上跡象顯示伊朗有更多石油流向市場。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「需求將在整個第二季快速復甦的預期支撐 OPEC + 增產的決議，這將在未來幾個月發生。OPEC + 各國部長似乎預期 5 月起將逐步復甦。」

與此同時，Rystad Energy 的石油市場分析師 Louise Dickson 指出，「市場示意他們接受 OPEC 增產決議，且已準備好因不確定性下降而受益。」先前 OPEC 每月更新消息而帶來不確定性。

「未來幾個月全球供應水準有更清晰的前景，交易者現在可以更關注並更小心地評估需求方面的發展來入價。」

他指出，需求方面，週二有多空摻半的訊號。「雖然封城措施仍使石油市場需求承壓，但中國和美國正面的經濟數據提振了對服務業活動的信心。」

Caixin 與調研機構 Markit 週二公布，Caixin 中國服務業採購經理人指數 3 月份上升至 54.3，自 10 個月低點 51.5 反彈上升。該指數以 50 為產業活動擴張或萎縮的分水嶺。

ISM 週一公布的數據顯示，3 月份美國服務業活動指數自 2 月的 55.3% 上升至 63.7%。

Dickson 表示，「此外，英國即將解除新冠防疫限制，這令交易者期待本月運輸石油需求將會提高一些。」

儘管如此，他仍認為要到今年下半年才能感受到石油需求持續性且大規模的回升，因為屆時疫苗接種人數已達到一定數量，且各國已經解除當前的防疫封鎖限制。

API 週二晚間公布，上週 (4/2 止) 美國原油供應量下降 260 萬桶、汽油供應量增加約 450 萬桶、蒸餾油供應量增加約 280 萬桶。

EIA 週三將公布官方數據。

根據調查，分析師預期上週美國原油供應量下降 70 萬桶、汽油供應量增加 20 萬桶、蒸餾油供應量增加 50 萬桶。

其他能源商品

5 月交割的汽油期貨價格上漲 0.3%，收每加侖 1.97 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格上升 1.2%，收每加侖 1.79 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.2%，收每百萬 Btu 2.46 美元。

EIA 週二發布報告，預期夏季零售汽油價格將年增 30% 以上。

EIA 代理長官 Steve Nalley 聲明指出，2021 年漲價是因為我們預期今年夏季原油價格將上升，且因為新冠疫情持續散去，旅遊量增加，汽油需求會越來越大。

該機構預測，今年 4 月至 9 月的夏季駕駛季，常規無鉛汽油平均零售價為每加侖 2.78 美元，較 2020 年同期 2.07 美元的水準上升。

EIA 也將今年 WTI 原油價格預期調升 2.9% 至每桶 58.89 美元，明年預期調升 3.6% 至 56.74 美元。