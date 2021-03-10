銅價因智利礦工罷工威脅走高 但後續波動恐加大

智利礦山罷工風險上升，銅礦供應威脅加劇，促使倫敦銅價由近 3 周的低點反彈。但上海期銅價格下滑，主要是擔心中國政策縮緊。

格林威治時間周三 (10 日)04:31，倫敦金屬交易所 (LME) 期銅上漲 0.9%，至每噸 8859.50 美元，上海期貨交易所交投最活躍的 4 月期銅合約下跌 1.4%，至每噸 65720 元人民幣 (約 10093 美元)。

此前 Antofagasta Plc 最大銅礦 Los Pelambres 的工人拒絕了公司最終的薪資報價，朝向罷工邁進一步。工人的舊合約於周二到期，但 98.5% 的工會會員拒絕了未來 36 個月的新合約提議。

這一礦山去年的產量為 372100 噸，智利礦山占全球銅產量的四分之一。當地法律規定，接下來將由政府介入協調。

銅價上個月升至九年高點，然後隨著債券殖利率上升衝擊整體金融市場，而向下走低，但當前價格仍較去年 3 月低點上漲了 90% 以上。

分析師認為銅將受益於全球經濟復甦和綠色投資需求的增長，但中國可能採取的緊縮政策，可能會限制經濟的持續復甦，以資金向金融市場流入。

Marex Spectron 大宗商品經紀人 Anna Stablum 表示，資產正開始向周期性輪換，但是對泡沫的恐懼，正打擊中國股市，也讓銅價未來可能呈現波動。