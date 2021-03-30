〈新股IPO〉Appier東證創業板掛牌 盤中一度較公開價格飆漲37%

台灣第一獨角獸沛星互動科技 (Appier)(4180-JP)30 日 (週二) 在日本東證創業板 MOTHERS 掛牌上市，在日本時間 30 日早上 9:49 的時候以每股 2030 日圓的行情展開交易，當天收在每股 1900 日圓、較開盤行情低了 6.4% 或 130 日圓。

沛星 30 日在日本東證創業板 MOTHERS 掛牌上市，當天收在每股 1900 日圓，與定價的每股 1600 日圓相比高出 26.9% 或 430 日圓，而盤中更一度飆高到每股 2198 日圓、較定價高出 37.38%。

沛星是一家專精於人工智慧與跨螢技術的新創公司，股東包含台灣的聯發科、聯電創投，以及印度紅杉資本、軟銀集團等。

若以公開價格的每股 1600 日圓計算，沛星市值高達 1598 億日圓 (約 14.6 億美元)，是一家名符其實的獨角獸企業。

沛星成立於 2012 年，由執行長游直翰領軍。AI 人工智慧是該公司的擅長項目，主要產品有 CrossX、AIQUA、AIDEAL、AIXON，可應用在獲客、互動、再行銷及資料整合等商業用途。

目前沛星的業務擴及 15 個市場，2020 年的營收達 8400 萬美元、較前年成長 27%。