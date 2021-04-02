傳OPEC+已同意5月起逐步增產 國際油價仍漲

OPEC + 周四 (1 日) 召開部長級視訊會議就石油政策進行討論，多家外媒引述知情人士稱，OPEC + 同意未來 3 個月逐步增產，看好能源需求隨著疫苗推出而回升。

外媒引述與會代表稱，OPEC + 同意自下月起每日增產 35 萬桶，並逐步放寬增產規模。《彭博》引述哈薩克能源部聲明稱，OPEC + 同意在 5 月和 6 月分別增產 35 萬桶，7 月則增產 45 萬桶，同時表示，沙烏地阿拉伯可能逐步調降 100 萬桶的自願減產規模，並在 7 月底前完全結束額外減產措施。正式的政策聲明預計周四稍晚宣布。

OANDA 分析師 Edward Moya 表示，OPEC + 逐步增產的決定令部分能源供應商感到驚訝，市場原先預期強勁增產力道將集中在 6 月，5 月則不會增產。

消息傳出後，國際油價短線下挫，隨後反彈。截至台北時間周五 (2 日) 零時許，布蘭特原油漲 1.67％，暫報 63.79 美元，WTI 原油上漲 1.94％，暫報 60.31 美元。

隨著油價突破 60 美元且汽油零售價持續上攀，引發部分國家對於通膨升溫的擔憂。《彭博》周四稍早報導稱，美國能源部長 Jennifer Granholm 在 OPEC + 會議召開前致電沙國，強調可負擔能源的重要性。

然而，隨著歐洲疫情升溫，多國再度延長封鎖措施，加上該地疫苗接種速度緩慢。《路透社》稍早報導稱，OPEC + 在會議召開前將今年的需求增長預期下調 300 萬桶 / 日。