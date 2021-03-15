〈東科-KY賣廠房〉出售中國兩廠股權明年Q1完成交割 處分利益逾1股本

音箱設備廠東科 - KY(5225-TW) 今 (15) 日董事會決議，旗下中國兩間廠房惠陽東洋電子與惠陽東威電子所有股權，以人民幣 3.65 億元 (約新台幣 15.85 億元) 出售予尚南飛貿易公司，預計明年第 1 季完成股權交割，法人估，處份利益至少人民幣 2 億元 (約新台幣 9 億元)，超過東科 - KY 一個股本。

東科因應國際趨勢與客戶需求，過去兩年投入約 2000 萬美元興建越南廠，加上 3 個中國廠區，總計有 4 個生產基地，不過去年受新冠疫情影響，營運利潤下跌，決議調整中國生產規模，將 4 個廠區縮減為中國廣東廠與越南廠。

東科透過子公司東亞科技，與尚南飛貿易公司簽署股權轉讓協議書，以人民幣 3.65 億元出售位於廣東省惠州市兩座廠 100% 股權給尚南飛貿易公司，預計明年第 1 季完成股權交割。

東科表示，惠陽兩個廠區主要生產單體、揚聲器、影音製品等，此次股權轉移不包括機器設備、人員等，營運策略朝向資產瘦身、產線精進發展，屆時中國產能將縮減，廠房打造一條龍生產服務方式。

東科越南廠過去營收比重約 20-30%，未來產能調整後，越南廠營收比重將提升至 6 成；中國產能營收比重將從 7-8 成，降至 4 成，且今年資本支出約 300-400 萬美元，資金運用以機器汰舊換新為主。