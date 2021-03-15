〈東科-KY賣廠房〉下季擬調整新一輪價格 全年拚轉盈

音箱製造商東科 - KY(5225-TW) 去年受到疫情影響，加上零組件成本上揚，去年虧損創新低，不過預計從今年第 2 季開始反映成本，與客戶談新一輪價格，第 2 季有機會單月轉盈，加上逐步調整產線，目標今年營運虧轉盈。

東科去年上半年儘管受到疫情干擾，但為滿足客戶訂單，不計代價復工，成本也大幅提高，去年第 4 季又遇到零組件缺貨，採購成本增加，加上日系客戶倒帳，導致去年毛利率僅剩 5%，稅後虧損 6.76 億元，每股虧損 11.09 元，虧逾 1 股本。

東科表示，未來廠區將集中在中國廣東與越南廠，其中，越南廠受到疫情衝擊停工，預計 3 月底前復工後，產能與營運將重回成長軌道。

東科營收比重方面，2 家韓系客戶約占 5 成、中國與美系客戶各占 20-30%。東科表示，除產能有望逐步提升外，也初步掌握韓系客戶今年訂單量。

東科去年成本高但未調整售價，預計將從第 2 季開始與客戶談新一輪價格，目前客戶反映都很正向，法人估，隨著價格調整，毛利率有望回溫，且下季有望單月轉盈，目標全年轉盈。

東科去年營收 89.41 億元，年減 15.09%；毛利率 5.77%，年減 8.38 個百分點；營利率 - 6.77%，較前年正轉負；稅後虧損 6.76 億元，虧損較前年盈轉虧，每股虧損 11.09 元。

東科 2 月營收 3.96 億元，月減 47.39%、年增 278.87%；累計前 2 月營收 11.49 億元，年增 115.59%。