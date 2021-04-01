壽險、券商前2月減碼台股逾610億元 金融三業可加碼銀彈逾8.3兆元

金管會今 (1) 日公布，截至 2 月底，金融三業 (銀行、保險、證券) 合計持有台股市值達到 2 兆 3293 億元，光是壽險業和券商前 2 月就減碼台股超過 610 億元。若以可加碼額度來看，金融三業還有超過 8.3 兆元銀彈可錢進台股。

截至 2 月底，國銀投資台股市值部位達 2583 億元，續創歷史新高，且比 2020 年底增加達 531 億元。

壽險業部分，投資台股市值 1 兆 9572 億元，雖然比 12 月底的 1 兆 8597 億元水位增加，但是若以台股前 2 月台股漲幅 8.29% 來算，壽險業反而是獲利了結了 566 億元。

至於券商，投資台股市值 533.59 億元，不但少於 12 月持股台股 534.12 億元，再同樣以台股漲幅等比計算，相當於券商前 2 月減碼了 44.8 億元。

但是若以金融三業還可加碼額度來看，以銀行業投資股票以核算基數 (接近淨值)30% 來算，國銀可投資空間還有 8284 億元；壽險業還有 7 兆 4802 億元加碼空間，整體來說，金融業合計可加碼銀彈逾 8.3 兆元。

儘管金融機構不會滿水位全數投資，但若依壽險業曾投資台股占其資金 8% 的歷史紀錄，壽險業可加碼台股金額至少近 3000 億元，銀行也有有數百億元額度，顯示台股資金動能不缺。