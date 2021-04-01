美光財測報佳音 南亞科、華邦電展望同看俏

記憶體大廠美光 (Micron) 對記憶體後市釋出樂觀展望，認為 DRAM 產業正嚴重供不應求，NAND Flash 市況也趨於穩定，相關台廠南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 今年展望可望同步看俏。

美光表示，DRAM 市場正處於「嚴重短缺」狀態，全年供應吃緊，而 NAND 市況則趨於穩定，目前公司庫存已達正常水位。

美光並發布優於市場預期的財測，主要原因在於 5G 手機和 AI 軟體對記憶體需求增加，推升產品價格上漲。美光並預估，今年 DRAM 產業位元需求成長率約 20%，產業供給大幅低於需求。

南亞科也認為，上半年全球宅經濟需求續強，包括筆電、網通與數位電視等應用市場持穩，看好下半年疫苗逐漸普及下，5G、人工智慧等各項應用展開，帶動 5G 手機、資料中心伺服器、車用及消費性電子等 DRAM 需求，整體上半年需求穩健，DRAM 產業進入正向循環。

南亞科也說，在需求成長大於供給下，上半年 DRAM 市場供不應求，其中以消費性電子、PC 等應用類別較為明顯，供給缺口可能出現兩季以上。

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 則認為，上半年筆電、智慧手機、資料中心三大應用持續熱絡，隨著電子產品新機上市，可望再拉升整體記憶體需求量；而非傳統應用的車用電子，也將於第二季起成為另一項爭奪上游產能的重要因素，預期上半年 DRAM 市況將供不應求，價格穩中續強。