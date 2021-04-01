漢民員工證實染疫 全台廠區啟動自主健康管理

竹科半導體設備廠漢民科技 (Hermes Epitek) 今 (1) 日證實，1 名 70 多歲旅居美國的男性員工，為新冠肺炎境外移入確診個案，漢民已在第一時間啟動疫情「緊急應變行動小組」，全台廠區展開 14 天自主健康管理，並強調，匡列居家隔離者皆為內部研發及內勤人員，非第一線接觸客戶者。

疫情指揮中心昨 (31) 日公布新冠肺炎境外移入個案，其中案 1026 為本國籍 70 多歲男性，長期居住美國，今年 1 月 3 日返台，持有搭機前 3 日內檢驗陰性報告，入境後於住家單獨居家檢疫。個案在台期間並無症狀，3 月 29 日因出境需要，至醫院自費採檢確診。

漢民發布聲明，證實此個案為公司同仁，已啟動多項因應措施。漢民 3 月 30 日第一時間啟動疫情緊急應變行動小組，通知同仁居家上班，並完成廠區全面清潔消毒、接觸史調查，3 月 31 日恢復廠區正常運作。

根據疫調結果，匡列須居家隔離者皆為漢民內部研發及內勤人員，非第一線接觸客戶者。目前已掌握個案接觸者共 53 人，其中 12 人列居家隔離、41 人自主健康管理。

漢民現行的防疫措施將繼續運行，包括分流獨立用餐、回報體溫、入廠管制等，3 月 30 日第一時間提升高於政府規定的防疫標準，全台廠區啟動 14 天的自主健康管理，每日強制回報體溫，廠區內全程配戴口罩。

漢民強調，針對疫情相關資訊、防疫工作，主動通知同仁、客戶、合作廠商、主管機關，力求資訊透明，防範疫情擴大。居家隔離與自主健康管理者期滿後，需檢附 PCR 陰性報告經漢民防疫小組審核通過，確保安全無虞後，才能進入漢民、客戶及合作夥伴的廠區。