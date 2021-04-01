〈拜登擴大基建〉規模再擴大 東元、華新迎商機

美國總統拜登週三 (31 日) 宣布提高美國基礎建設支出藍圖，規模高達 2.25 兆美元，市場預期，隨著基礎建設擴大，將推升馬達、電線電纜需求大幅增加，原本布局美國市場的東元 (1504-TW)、華新 (1605-TW) 有望受惠。

東元事長邱純枝表示，除馬達事業外，去年與華新麗華策略合作，將共同推動「智慧製造」、「綠色能源」發展，並搶攻美國 4 年 2 兆美元「綠色新政」，以及 7000 億美元基建預算等兩大重要經濟政策，迎來龐大潛在商機。

東元馬達事業營收比重約占 45%，布局地區主要在海外市場，雖然去年受疫情影響，馬達事業營收下滑，不過今年既有客戶訂單已逐步回溫，加上美國積極推動基礎建設，今年馬達出貨量將較去年增長。

華新除本業電線電纜業務外，也在美國太陽能事業布局多年，從案場開發、電力系統規畫、建設及施工維運，提供一條龍服務，並轉投資美國太陽能廠 Borrego，每年營收貢獻約 6 億美元。隨著美國擴大基建規模，太陽能案廠開發量有望同步擴增。

美國白宮提出的基建方案金額超過 2 兆美元，計畫涵蓋傳統道路、橋梁和機場興建修繕等，另外，長期以來被忽視的計畫，如高速寬頻網路、更新電網、替換家戶和學校鉛管、改造商業大樓並強化耐熱、耐寒等也被納入，此計畫將在 15 年內透過稅款全額支付，包括規劃將企業稅率從原先的 21% 提高至 28%。