美元占全球外匯存底比率連三季下滑 25年來最低

國際貨幣基金 (IMF) 周三 (31 日) 公布，去年第 4 季美元占全球外匯存底的比率降到 1995 年來最低，連三季下滑，但各國央行持有的存底中，美元仍高居第一。

IMF 統計顯示，美元占比從第 3 季的 60.5% 降為 59%，而 1995 年的占比為 58%。美元占比仍居第一，儘管比率從 2001 年的接近 73% 一路下降。

同時期全球外匯存底創新高，從第 3 季修正後的 12.25 兆美元上升到 12.7 萬兆美元。

分析師認為，雖然美元占比下滑，但重要的是，美元存底金額上升，增為 7 兆美元。

Bannockburn Global Forex 外匯首席策略師 Marc Chandler 說，最新美元占比數據是價值和實質變動的結果。

美元去年第 4 季對主要貨幣走勢走低。當時英鎊兌美元升值 5.8%，歐元兌美元升值 4.2%，日圓兌美元約升 2.2%，人民幣兌美元升值 4%。

線上外匯交易平台 OANDA 的高級市場分析師 Edward Moya 說：「華爾街和世界各地都相信美元一定會走軟。看看貨幣增加和拜登政府的政策，情況只會更糟。貿易逆差將繼續擴大，美元長期前景將更為疲軟。」

歐元在全球外匯存底占比去年第 4 季為 21.2%，是 2014 年來最高，歷史高峰是 2009 年的 28%。日圓占比提高到 6.03%，連三季攀升。

人民幣占比上升到 2.25%，連續第四季攀高，人民幣存底金額增加 9% 至 2670 億美元。不過 Bannockburn Global Forex 外匯首席策略師 Marc Chandler 說，人民幣存底增加有 4% 是人民幣兌美元升值的結果。