台幣節前量縮陷橫盤整理 連2貶收28.533元

清明連假前最後一個交易日，台股今 (1) 日漲逾百點，盤中、收盤均創下歷史新高，不過，由於國際美元走強，亞幣走勢受到壓抑，新台幣也呈橫盤整理格局，終場匯價連二貶，以 28.533 元作收，小貶 0.2 分，台北及元太外匯市場總成交值僅 14.805 億美元。

加權指數終場上漲 140 點，最高來到 16602 點，終場以 16571 點作收，盤中及收盤雙雙寫下歷史新高，外資回頭買超 154 億元，三大法人聯手買超 174.31 億元。

新台幣兌美元今天以 28.5 元開出，在進口商進場買匯下，匯率最低貶至 28.554 元，不過，仍有部分外資匯入熱錢，推升台幣走勢，最高來到 28.48 元，呈現狹幅震盪走勢。

新台幣兌美元終場以 28.533 元作收，貶 0.2 分，台北外匯市場成交值萎縮至 9.67 億美元，元太外匯成交值則為 5.135 億美元。

美元重返強勢格局，根據央行統計，美元指數第 1 季累計升值幅度達 3.56%，亞幣今年以來幾乎全倒，不過，新台幣兌美元相對抗跌，小貶 0.09%；其次為人民幣，僅貶值 0.48%；韓元、日圓則重貶 4.03%、6.84%；新加坡幣與菲律賓幣均貶值逾 1%。

匯銀人士指出，美元指數已經升破 93 關卡，清明連假過後，若美債殖利率持續攀升，預估新台幣走勢將易跌難漲，但後市仍需觀察外資動向及出口商拋匯需求。