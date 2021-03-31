〈財報〉中芯國際：去年營收年增24.8% 貿易壁壘可能造成風險

中芯國際 (0981-HK) (688981-CN) 周三 (31 日) 晚間發布財報，公司去年總營收 274.7 億元人民幣，年增 24.8%，歸屬於上市公司股東的純益 43.32 億元，年增 141.5%，但將不進行股利分配。

財報關鍵數字

營收：274.7 億元人民幣，年增 24.8%

純益：43.32 億元人民幣，年增 141.5%

每股 EPS：0.67 元人民幣

營收依部門區分

晶圓代工業務為 239.9 億元，占 88.9％，年增 20%

光掩模製造、測試及其他配套技術服務收入總和為 29.86 億元，年增 102.3%

營收依應用領域區分

智能手機類應用年增 21.7%；

智能家居類應用年增 22.3%；

消費電子類應用年增 6.5%；

其他應用類占晶圓代工業務年增 28.3%。

憂貿易壁壘

中芯國際表示，來自 90 納米及以下製程的晶圓代工業務營收的比例於 2020 年為 58.1%，而 2019 年則為 50.6%。其中，55/65 納米技術的收入貢獻比例由 2019 年的 27.3% 增加至 2020 年的 30.5%。28 納米及以下技術的收入貢獻比例由 2019 年的 4.3% 增加至 2020 年的 9.2%。

2021 年全年目標及計畫如下：收入目標為​​中到高個位數成長。其中，上半年收入目標約 139 億元；全年毛利率目標為百分之 10 到 20 的中部。資本開支為 280.9 億元，其中大部分用於成熟工藝的擴產，小部分用於先進工藝、北京新合資項目土建及其它。

中芯稱，未來如果美國或其他國家 / 地區，與中國的貿易摩擦持續升級，限制進出口，提高關稅或設置其他貿易壁壘，公司可能面臨設備、原材料、零備件等生產資料短缺和客戶流失等風險，進而導致公司生產受限、訂單減少、成本增加，對公司的業務和經營產生不利影響。