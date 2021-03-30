聞泰買下歐菲光鏡頭業務 等待蘋果認證中

週一 (29 日) 晚間全球最大手機 ODM 廠聞泰科技宣布斥資 24.2 億人民幣買下歐菲光旗下「特定客戶」的鏡頭業務，與之前收購備忘錄定價低 40%。

聞泰科技指稱將消除與海外「特定客戶」的合作障礙。合理預期重新取得海外「特定客戶」訂單時間為完成股權交割後 4 個月內。

業界人士指出，聞泰科技在買下歐菲光蘋果資產後，將很快恢復對蘋果的前置鏡頭供應，且後置鏡頭的供應也正在進行中。該人士指稱收購相關資產的前提是已與蘋果方面進行充分溝通。不過，依照慣例聞泰的鏡頭業務還是要取得蘋果重新認證後才能算是打進供應鏈。

(圖片: AFP)

聞泰科技指出在交易完成後，將進一步拓展公司業務版圖，形成完整產業鏈，進而抓住 5G、IoT、智慧電動汽車領域需求快速成長的發展機會，促進業績長期可持續成長。

自從傳出歐菲光將剝離蘋果相關業務後，市場就流傳比亞迪、立訊精密、藍思科技、領益智造等多家公司有意買下，最後則是花落聞泰科技。

中國市場研究機構賽諾指出聞泰科技在買下歐菲光鏡頭業務後，象徵聞泰科技在原有半導體 IDM 和通訊產品兩大業務領域上，拓展光學這個新領域，形成從 IC 設計、晶圓製造、封裝測試，到光學零組件、手機、平板、筆電、IoT、汽車電子等產品研發和製造於一體的全方位產業鏈。

