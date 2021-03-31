日立砸1兆日圓併購美國GlobalLogic 股價重挫7.3%

日本日立製作所 (Hitachi)(6501-JP)31 日 (週三) 宣布，該公司決定併購美國從事系統開發的 GlobalLogic。日立將從 GlobalLogic 現有股東的手中取得全部股票，花費約 9180 億日圓。若加上 GlobalLogic 的有息負債償還，這宗併購案的總花費大約 1 兆 368 億日圓 (96 億美元)，創日本電機業界的歷史新高。

不過在消息傳出後，日立股價出現大跌。當 (31) 日收在每股 5004 日圓、較上一個交易日下滑 7.30% 或 394 日圓。

GlobalLogic 是一家成立於西元 2000 年的新創公司，從事企業數位化所需的系統、軟體相關研發，總部設在美國加州聖荷西。

GlobalLogic 預估 2021 年度的營收約 1300 億日圓規模，調整後的 EBITDA 利潤率估計超過 20%，具備高超的獲利能力。

目前 GlobalLogic 的股票，分別由加拿大退休金計畫投資局 (CPPIB) 及瑞士的大型投資基金合眾集團 (Partners Group) 持有 45%，其餘部分則由該公司的高層持有。今後在取得美國監管當局的同意之後，預計在今年 7 月完成併購手續，屆時 GlobalLogic 也將納入日立統括美國 IT 業務的 Hitachi Global Digital Holdings 旗下。

日立希望藉由這宗併購案來取得 GlobalLogic 所持有的技術與客戶基礎。日立也表示這宗併購案對於該公司 2021 年度 (至 2022 年 3 月) 合併財報所造成的影響，會在確定之後迅速的對外公布。