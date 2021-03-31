Lexus承諾2025年前堆出10款電動車 概念車LF-Z Electrified亮相

日本豐田汽車 (7203-JP) 的高級車品牌 Lexus 30 日 (週二) 宣布，2025 年之前要在全球市場推出 10 款以上新型或改良款的電動車，種類包含電池電動車 (BEV)、插電式油電車 (PHV) 以及油電車 (HV)。

Lexus 去年在中國推出該品牌的第一款電動車「UX300e」。Lexus 計畫 2025 年前後，所有車款都要推出電動車型供消費者選購，目標是要讓電動車的銷量在 2025 年前超越燃油車。

此外，Lexus 目標在 2050 年的時候，所有車款從製造過程直到報廢為止的產品生命週期，都要達成碳中和。

Lexus 的全新電動概念車「LF-Z Electrified」也在同 (30) 日亮相。該公司表示該款電動車在電池及馬達的配置採最佳設計，全新的四輪驅動技術讓車輛的運動性能更為靈活。除了轎式及休旅款式之外，也考慮加入跑車款。

LF-Z Electrified (圖片：Lexus 提供)

Lexus 總裁佐藤恒治針對全新概念車表示，「這是今後 Lexus 變革的象徵，我們預定在 2021 年發表兩款新車，今後五年將投入約 20 款新型或改良型的車款，讓產品線更加多元。」

Lexus 2024 年也要在豐田的下山科技中心 (Toyota Technical Center Shimoyama) 設立研發據點，讓參與 Lexus 研發、設計、生產技術等的員工們集中該處。