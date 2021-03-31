〈台股盤前〉長假前夕變數仍多 台股續勢挑戰歷史高點16579點

台股昨 (30) 日在聯發科、聯電穩盤，加上面板、ABF 載板助攻下，收盤再創歷史新高，雖然美股受美債殖利率再度攀高，科技股全面走跌，但法人認為，台股今 (31) 日仍有機會續勢挑戰前高 16579 點大關，甚至攻上 16600 點，再寫歷史新高，不過近期國際情勢變化快速、適逢長假前夕，追高仍宜謹慎。

美股四大指數昨均收黑，道瓊指數下跌 104.41 點或 0.31%，收 33066.96 點；那斯達克指數下跌 14.25 點或 0.11%，收 13045.39 點；標普 500 指數下跌 12.54 點或 0.32%，收 3958.55 點；費城半導體指數下跌 10.08 點或 0.33%，收 3044.55 點。

盤面焦點方面，鴻海集團召開線上法說會，董事長劉揚偉對今年首季營運及 ICT 產業發展，抱持審慎樂觀態度，認為第 1 季開好年，營運優於正常季節性表現，估首季營收季減 15%，但年增上看 15%，並表示，若今年沒有疫情、缺料問題干擾，毛利率有機會達 7%，電動車市場起飛也可望提前至 2023 年顯現。

台灣半導體產業協會 (TSIA) 昨日也舉行會員大會，改選第十三屆理監事，由台積電董事長劉德音連任理事長，展望半導體產業，劉德音認為，半導體晶片短缺與晶圓廠所在地點無關，主要是疫情導致供應鏈庫存堆積、美中貿易戰等不確定因素導致重複下單，及疫情加速數位轉型三大因素影響。

代工大廠廣達去年在遠距商機帶動下，筆電、伺服器需求暢旺，全年三率三升，稅後純益 253.28 億元，年增 58.9%，每股純益 6.57 元，每股也擬配發 5.2 元現金股利，配發率 79%，展望未來，廣達表示，今年動能仍強，首季營運不淡，訂單能見度最遠已可看到第 3 季上旬。

台達電、遠傳、台灣微軟、參數科技共同合作打造的 5G 智慧工廠正式亮相，在生產線上，除導入 5G 專網，廠區還有 AGV 無人搬運車、AMR 自主移動機器人、AI 瑕疵檢測數據分析、AI 產線平衡、AIoT 製程稽核、MR 混合實境等技術，估將有助全線產值提升 75%。