〈台股盤後〉雙「聯」站穩紅盤 小漲78點續創收盤歷史新高

儘管美股周一漲跌互見，台股今 (30) 日仍以小漲開出，兩大權值股聯發科、聯電勁揚，推升大盤指數穩步向上，終場收在 16554.9 點，小漲 78.93 點或 0.48%，續創收盤歷史新高，成交量較昨日略縮，約 3100 億元。

權值股今日走勢分歧，台積電買盤無力，在 600 元以下徘徊，鴻海受惠市場卡位法說行情，終場小漲近 1%，站穩所有均線，聯發科表現最強勁，開高走高大漲近 4%，創一個月新高價，聯電、台達電、日月光投控等電子權值也站穩紅盤，為大盤走勢增溫。

今日盤面焦點包括面板三傑、ABF 載板三雄與 IC 設計等，面板三傑由於康寧玻璃罕見提高玻璃基板報價，有助支撐面板價格，友達、群創、彩晶今日漲幅均達 1-3%。

ABF 載板三雄欣興、南電與景碩，受惠 ABF 載板缺貨直到 2023 年，獲利能力可望迎來爆發性成長，南電、景碩強漲半根漲停板，欣興漲幅也有 2%，IC 設計也續強，多檔亮燈漲停，包括新唐、紘康、亞信、九齊，其餘如敦泰、晶豪科、盛群、凌通、松翰、偉詮電等，也大漲半根以上。

隨著外資資金回流，台股昨日創下歷史收盤新高，外資近期也持續加碼台指期貨多單，顯現外資對台股後市偏多看待，法人認為，台股近期有機會挑戰歷史高點 16579 點。