台股攀高站穩16500點 外資連3買 三大法人聯手買超178.74億元

清明連假將至，台股今 (30) 日走勢震盪，權王台積電走弱，600 元關卡得而復失，但聯發科、聯電領軍電子股走強，在多空交戰下，加權指數翻紅上漲 78 點，以 16554.9 點作收，續寫收盤歷史新高。外資連續 3 個交易日回補台股，三大法人聯手買超 178.74 億元。

加權指數成交值 3107.92 億元，觀察籌碼面，外資今天加碼買超 112.17 億元，為連 3 買；投信也把握時間衝刺作帳行情，大手筆買超 22.74 億元；自營商同步買超 43.79 億元。三大法人合計買超 178.74 億元。

台積電早盤 600 元曇花一現，隨著賣壓湧現，股價震盪走低，一度跌至 592 元，終場小跌 0.3%，以 597 元作收。聯電受買盤青睞，股價翻紅一路走高，終場上漲 2.5%，收在 50.6 元。聯發科第一季營收有機會衝破千億元，在法人持續看好下，股價勁揚逾 3%，最高來到 977 元，續勢挑戰重登千元。

鴻海今日舉辦線上法說會，吸引部分資金提前搶進，股價漲近 1%，終場收 129.5 元。具題材的鴻家軍成員也各自表現，工業電腦廠樺漢接單暢旺，今年在手訂單創新高，激勵股價走揚，終場漲近 1%；正達車用 3D 玻璃下半年可望放量，法人估今年有機會轉盈，正達今日股價直奔漲停，收 41.4 元。

電子股今日表現有撐，包括台達電、日月光投控、廣達、國巨及瑞昱等權值股，均上漲 1-2%；ABF 載板獲買盤追捧挾量上漲，其中，南電勁揚逾 7%，收在 356 元，創近 15 年新高；景碩同步攻上 6 年多新高，收 105.5 元。

傳產族群漲跌互見，食品股統一今年營運健康成長，在市場買盤湧入下，終場股價漲近 2%，收 73 元，再創波段新高，帶動整體食品類股指數強漲 1.4%，大飲股價亮燈漲停。橡膠股也表現不俗，建大、南港、泰豐、華豐等分別上漲 1-3%。

法人指出，美國公債殖利率攀升的利空逐漸鈍化，加上季底作帳行情及上市櫃公布去年度財報，多頭行情可望持續，預料台股本周將維持盤堅走勢，但要留意 16579 點歷史新高的上檔壓力。