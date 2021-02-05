鏡頭將能偵測心率與呼吸頻率！谷歌：下個月將於Pixel首發

路透 (Reuters) 報導，谷歌 (GOOGL-US) 的 Pixel 手機鏡頭將自下個月開始能夠測量人體心跳和呼吸頻率，是谷歌將 AI 技術首次應用於健康服務。

Google Health 負責人本週受訪時表示，谷歌已經強化 AI 技術，計劃在未來幾週詳細介紹其方法和臨床試驗結果。此外，谷歌期望盡快在未來將該功能推廣至其他 Android 手機，iPhone 的計畫則尚不清楚。

多年來， Google Play 和 App Store 上有不少健康照護相關的軟體，多數提供相似的功能。 2017 年一項調查發現，這些健康軟體在偵測身體數值上準確性都存在差異，且軟體的下載率仍然很低。

目前 Apple Watch 與谷歌的 Fitbit 等其他穿戴式裝備都已配備連續心率感測技術，大大擴展至更多族群。

但比起穿戴式裝備，谷歌使用手機鏡頭檢測心率的方法尤其特別，用戶只要將手指放在鏡頭前方，期便會捕捉手指上細微顏色變化來偵測為血液的流動，而呼吸頻率則是根據上半身變化的影片來計算。

Google Health 的產品經理 Jack Po 表示，谷歌希望提供只想偶爾檢測自己身體狀況，或讓無法負擔可穿戴式設備的手機用戶監測心率與呼吸頻率。

Po 說，新功能也將作為 Google Fit 的更新，目前這項技術測量心率的誤差率約為 2%，在應用於醫療前還需要進一步測試。

為了與蘋果、三星和其他在健康照護領域投入大量資金的科技業競爭，Google 大約在 2 年前合併旗下的健康服務部門，並於 2019 年底宣布收購智慧手錶大廠 Fitbit，試圖加速該領域的發展。