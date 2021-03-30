全台最高人氣遊樂園 保單大體檢！

文●楊佳真

不論食衣住行育樂，一般遊客和金字塔頂端富豪，都能在 L 樂園找到自己的樂趣，但資深保險顧問群檢視了樂園的保單後，卻只給 65 分，哪裡出了問題？

學生最愛樂園 隱藏哪些危險？

．遊樂設施突發狀況多

．疾病還是意外？ 保險理賠大不同

．摩天輪如何抵禦強風地震

．設施是否定期檢修？

．消防栓淪為澆花壺

．特技員摔傷 雇主要負責？

．飆速競賽 保險保不保？

．高空維修 職災如何求償？

．開門方向 朝內或外有學問

．乘客限高限重要把關

L 樂園小檔案

位於台中的 L 樂園基地，是台灣早期重要 BOT 開發案，前身為「月眉育樂世界」，2006 年由 L 集團接手，拓展為複合式大型度假區。

L 樂園佔地 200 公頃，同時擁有水陸雙樂園，一旁緊鄰旗下的飯店、國際賽車場、賽車旅店、OUTLET MALL、全台最大摩天輪，包辦遊客所有的食衣住行育樂。

論遊客人氣也不遑多讓，台灣六大主題樂園近十年幾乎處於一片慘澹，L 集團接手後擺脫前身包袱，自 2016 年起一支獨秀，相較其他樂園的百萬人次造訪，L 樂園瞬間衝出一年 700 萬人次的光景，2019 年遊客也超過 500 萬人；而近來已趨完備的賽車場，更吸引頂級富豪的千萬跑車聚集。

L 樂園最高保額 1.2 億

專家卻只打 65 分？！

超高人氣的 L 樂園，提供遊客什麼保險保障？

在法規強制投保的公共意外責任險部分，每一人體傷及每一事故財損各為 600 萬元，都是法定保額的 2 倍；每一事故體傷為 1 億元，是法定保額的 3 倍；保險期間最高賠償金額為 1.2 億元，也是法定保額 4,800 萬的 2.5 倍。包括附加條款在內，L 樂園去（2020）年公共意外險總保費為 36.8 萬元。

公共意外責任險的保費，是依照場地的營業性質來計價，分為甲～己等 6 大類，而 L 樂園的範圍涵蓋了樂園、飯店、購物中心、賽車場等多元營業場所，該如何計算保費？

產險人員指出，飯店及購物中心屬於公共意外責任險中的丙類，樂園為丁類，賽車場則是風險最大的己類，這種情況下，會依照各營業場所的面積比例，來計算風險與保費。

L 樂園的公共意外責任險提供多少保障？

保險 Q&A

Q：一人體傷 600 萬元夠不夠賠？

A：賠償金通常會考量國人平均壽命（目前為 80.9 歲），將受害人餘命年數 X 年收入損失，再加上受害人扶養人口及撫慰金等因素，因此目前看來，體傷／死亡賠償金 600 萬略顯不足，萬一遊客發生意外死亡，業者有可能被要求賠償 1,000 萬以上；而失能理賠金額可高可低，600 萬也稍嫌不足，建議每一人體傷／死亡保額應在 1,000 萬以上。

Q：遊樂設施承載數十人，單次限賠 1 億元夠嗎？

A：樂園裡的大型設施，一次可乘載數十人，又常伴隨高速旋轉、俯衝，萬一意外發生，瞬間就會造成多人體傷及死亡，所以總賠償金額有極大的不確定性。

以 L 樂園這張保單來說，每位受害人的賠償金額，除了限 600 萬元外，每次意外的體傷總賠償亦不能超過 1 億元，換句話說，最多只能賠償約 16 名遊客，若死傷人數超過 16 人，則每人可獲賠的金額就會縮水，或者須由樂園業者自掏腰包賠償。

整體來說，L 樂園在公共意外責任險的安排規劃，我給予 65 分。

至於其他附加在公共意外責任險下的保障，還包括：傷害醫療及身故慰問金、廣告看板及招牌責任、食品中毒責任、電梯責任、游泳池責任、刑事訴訟費用等保單。

假如遊客在樂園範圍內（不限設施、走道、泳池、電梯等地點）發生死傷、食物中毒等意外，樂園除了應負的賠償金之外，相關的慰問金也都能向保險公司申請給付。

樂園的另外一個重點投保項目就是「商業火險」，不過因非屬法規強制投保項目，L 樂園並未揭露投保狀況，但據本刊掌握，L 樂園是有投保火險的。

商業火險的投保方式可分為兩種，一是純火險，可自由附加營業中斷和颱風洪水、地震等天災險，二是以全險的概括方式承保，只要非不保事項都可獲賠，但保費自然比純火險貴上許多。

產險人員指出，飯店、購物中心、樂園等最基本的保障就是公共意外責任險，通常大集團較有風險意識，會以「商業綜合責任險（CGL）」方式投保，也就是除了公共意外責任險，還涵蓋了雇主責任、產品責任、完工責任等，保障一次購足。

附加在公共意外責任險下的游泳池責任附加條款中，游泳池的定義應廣義明確，包含園區內所有、且不限定「以水為載體」的所有設施，對遊客的保障才夠全面。

來源：《現代保險雜誌》 387/388 期

更多精彩內容請至 《現代保險雜誌》