◆盤勢分析

1. 避險基金斷頭賣壓罩頂，周一美股走勢震盪，四大指數中除道瓊工業指數上漲 0.30%，其餘三大指數皆下跌，跌幅介在 0.09%~1.66% 之間。白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 周一表示，美國總統拜登將在周三 (31 日) 公布基礎設施計畫。

2. 周一台股加權指數跳空開高，以上漲 105 點的 16，411 點開出，市場資金聚焦面板、自行車、車用、MOSFET 等族群，最終加權指數上漲 170.09 點，收在 16，475.97 點，漲幅為 1.04%，成交金額則為 3257.84 億元，籌碼方面，周一三大法人合計買超 109.63 億元：外資買超 87.42 億元、投信買超 4.56 億元、自營商買超 17.65 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：周一大盤呈價漲量增格局，量能溫和增長有利多方結構。

(2)、均線：目前月線呈翻揚向上格局，短線上以 5 日線 (約 16，210 點) 為下檔支撐。

(3)、技術指標：目前 KD 指標呈黃金交叉，多方信心回籠。

4. 櫃買指數周一終場上漲 1.27%，收在 204.34 點，創波段新高、且均線多頭排列，目前下檔以 10 日線 (約 200.5 點) 為支撐。

5. 觀盤重點：台股指數上周五收復月線，周一延續上漲動能、站穩所有均線之上，但清明連假將近，量能持續放大的機率可能較低，我們認為短線仍須留意前高 16，579 點的心理壓力，目前格局以震盪偏多看待，但漲多的中小型個股必須留意追高風險，未來選股方向，可留意 IC 封測、造紙、自行車、車用、高殖利率。

6.「雙 A」2353 宏碁、2357 華碩受惠疫情帶來的宅經濟強勁買氣，筆電產品供不應求，且上游關鍵零組件持續上漲，2353 宏碁、2357 華碩將從第 2 季起調漲筆電價格，漲幅約 5% 至 10%，華碩表示，此次漲幅可謂歷來首見「明顯漲價」。而第 3 季零組件供貨是否能舒緩，目前還是未知數。

7.2609 陽明 29 日召開法說會，公司認為，貨櫃船運市場受塞港與缺櫃影響，高運價於上半年仍可維持，下半年要看疫情發展、石油價格變化。另外，2609 長榮海運表示，已正式接獲長賜輪船東通報，船支已在台北時間 29 日晚間 9 點左右重新浮起、順利脫困成功，讓蘇伊士運河恢復正常通行。

8. 快閃記憶體 (NOR Flash) 供不應求，2337 旺宏董事長預期，這波 NOR Flash 缺貨潮可能延續 2 年，也看好 NOR Flash 在車用，工業以及醫療等需求成長，但不評論是否漲價。國內 NOR Flash 兩大廠商則有 2337 旺宏及 2344 華邦電。

9. 面板供應鏈缺貨的狀況在第二季延續，除玻璃基板喊缺外，半導體產能吃緊，使得驅動 IC、乃至 T-Con(時序控制) 等多項 IC 缺貨，衝擊面板廠出貨。第一季無法被滿足的市場需求又推延到第二季，讓面板供需吃緊，推升面板價格第二季延續漲勢，2409 友達、3481 群創獲利可望因此而節節高升。