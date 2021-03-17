〈餐飲業加速展店〉釋近400個職缺 副店以上加薪6-12%搶人才

連鎖餐飲集團香繼光今 (17) 日宣布，為因應今年加速展店需求，釋出更多福利、薪資待遇激勵以招募人才，3 月起全台繼光香香雞門市副店長加薪近 6%，而店長更可直接參與門市分潤，相較原薪資看漲 8-12%，香繼光同時釋出門市正職逾 300 名職缺，3 月 20 日起也將大規模於全台各區招募儲備幹部共 80 名。

香繼光旗下主力品牌繼光香香雞全台即將破 50 家店，目標今年全台上看 100 店，為因應展店需求，不僅釋出近 300 席職缺，對內也提升待遇，去年 6 月已為門市第一線夥伴加薪 5%。

香繼光說明，此次全台繼光香香雞門市副店長將加薪近 6%，門市店長更可直接參與門市分潤，相較原薪資看漲 8-12%，依各門市營業狀況有機會挑戰百萬年薪。

為招攬更多餐飲人才，香繼光也釋出門市正職超過 300 名職缺，更預計於全台各區大規模招募儲備幹部 80 名，透過專屬課程培訓，儲備幹部最快可在 2-4 個晉升店長。

香繼光進一步說明，相較其他餐飲同業，繼光香香雞門市正職人員平均月休可達 8-10 天，月薪上看 3.4 萬元，且每季更有完善的獎金制度，例如業績獎金 2000-4000 元、表現服務獎金 1500 元，另依特殊區域提供有 2000-2500 元的交通津貼，並提供婚喪喜慶補助、年度穩定調薪的機會。