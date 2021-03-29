中國太陽能需求噴發 玻璃、製鞋龍頭也重金搶進

中國力拚碳中和目標，太陽能市場龐大需求潛力逐步顯現，去年以來已吸引 23 家大型企業或以併購、轉型與跨界等方式插旗，投資總額高達近人民幣千億元，包括中石化、中石油、比亞迪與吉利汽車等產業龍頭，皆砸重金想搭上太陽能成長快車。

陸媒報導，這些跨界公司，不僅將目光聚焦供需吃緊的矽料、玻璃等，還紛紛湧入需求旺盛的矽片、電池片，讓太陽能產業再次風雲雷動。

不過，激增的投資也引起市場對太陽能產能過剩的擔憂，為何新進者仍瘋狂湧入？主因是太陽能技術迭代較快，且屬於重資產行業。太陽能廠設備折舊一般以 10 年計算，因此多數太陽能企業一旦遇到尺寸或技術線路變化，過去投入的資本就成為負擔。而新進者自然沒有過去的包袱，就能在變革中搶占先機。

煤炭龍頭山煤國際 (600546-CN) 就是代表案例之一。煤炭行業自 2019 年面臨下行壓力較大，山煤國際開啟了轉型改革步伐，尋找異業結盟的機會，2020 年以組建合資公司的方式跨入電池片，開展 10GW 異質結產業化一期 3GW 項目。

然而，太陽能產業並非沒有技術壁壘，尤其電池片的門檻較高，單純砸錢也無法克服，因此部分企業會選擇合作、併購等手段當作跳板，寶峰時尚就是如此，這家以鞋業為主的服飾企業，在去年透過鈞石能源技術合作，跨足太陽能。

除了電池片，太陽能玻璃作為太陽能組件的核心輔材，成為最多企業搶進淘金的項目。隨著著雙面雙玻組件滲透率提升，加大了太陽能玻璃需求，去年年太陽能玻璃價格一路高漲，每平方米報價從從人民幣 24 元飆升到 50 元，漲幅相當驚人。

缺貨效應之下，相關上游如福萊特、洛陽玻璃獲利爆增，淨利潤分別年增 131% 與 530%，吸引中石化、康佳新材、旗濱集團、德力股份、中國玻璃控股有限公司、福耀玻璃等 8 家企業搶進。

市場分析師提醒，大批企業挾著重金以最新技術殺入太陽能，眼下市場對新一代產品持續供不應求，前景固然看好，但太陽能並非燒錢就能成功的產業，大機遇總是含有大風險，新進者的考驗無疑才剛開始。