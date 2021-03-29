〈陸港盤後〉煤炭類股強勢拉升上證 中、港科技股仍弱勢

週一 (29 日)A 股三大指數開高走低，早盤銀行、保險等金融類股走軟，拖累三大指數一度翻黑，不過國企中國神華公告將拿出去年 90% 獲利來分紅，再加上中國動力煤期貨暴漲，刺激煤炭類股大漲，拉升上證、深證齊翻紅。

不過今日滬深兩市成交金額仍偏低迷，只較前一個交易日多 100 億人民幣，維持在 7000 億人民幣的水準，達 7578 億人民幣。

港股方面，道瓊、S&P 500 雖然再創新高，但對港股刺激有限，今日恒指開平盤後即在平盤附近上下震盪。在明 (30) 日指數期貨到期之下，壓低結算成市場共識。

另一方面，科技類股走勢更為疲弱，除了在美國掛牌的中概股遭到賣壓外，美團 (3690-HK) 去年第四季意外出現淨損，股價崩跌逾 7%，拖累科技類股走勢。今日首度掛牌的嗶哩嗶哩 (9626-HK) 也受到 SEC 監管政策的衝擊出師不利，股價下滑 1%，早盤一度重挫約 7%。

資料來源: 東方財富網, 上證日線走勢

截至收盤，上證上漲 0.5%，報 3435.3 點；科創 50 指數下挫 0.47%，報 1250.77 點；深證幾乎收在平盤，小漲 0.01%，報 13771.26 點；創業板指下挫 0.42%，報 2733.96 點。

恒生指數幾乎收在平盤，小漲 0.01%，報 28338.3 點、恒生科技指數則下挫 1.83%，報 7981.07 點。

北向資金進出方面，週一北向資金賣超人民幣 58.43 億元，其中滬股通賣超人民幣 26.4 億元，深股通賣超人民幣 32.03 億元。

法人觀點

中信證券認為，春節後投資觀望的情緒增溫，但目前市場悲觀的預期已經到頂點，指數底部確認。進入 4 月份謹慎氛圍和行為將趨於緩和，市場正不斷在累積上漲的共識。而基本面將替代流動性成為重回牛勢的因素，中國經濟穩健增長的正面因素不斷累積，國際經濟復甦的預期也在好轉，資產配置上應朝向新主線轉移。

中金公司指出，隨著全球經濟活動持續回溫、補庫存甚至投資週期的啟動，在香港掛牌企業的獲利將得到支撐，預計 2021 年在海外上市的中概股獲利年增約 17%。不過短線來看，港股可能持續盤整，在外部不確定性和基本面積極因素相互影響下尋找新的平衡點。國際資金流入香港市場的確定性較明確，所以當估值下滑到較合理水準後，港股配置價值將再次凸顯。