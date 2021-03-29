【街口投信】股市及債市週報

【股市】

上周美國科技股與成長股持續遭到拋售，市場資金繼續撤出，拖累其他產業反彈動力。另外，FED 主席鮑威爾和財政部長葉倫在美國眾議院金融服務委員會首次亮相時表示，兩人均認為資產價值有過高的情況，但並不擔心會影響金融穩定。與此同時，葉倫表示，白宮將會制訂增加收入的計畫，以支應龐大的振興方案支出，加稅將是主要來源，而鮑威爾隔日也暗示未來將開始取消在疫情期間刺激市場的措施。因此，市場擔憂情緒激增，帶動股市進一步下跌。另外，週三美國 CDC 表示，限制遊輪航行的命令將一直持續到 11 月 1 日，導致遊輪運營商的股票下跌，並拖累航空類股。早前，由於歐洲再次進行封鎖措施，以抑制該區域第三波疫情高峰，因而壓抑旅遊消費族群股價表現。不過，隨著美國的疫苗接種步伐加快，現在已經有五分之一的成年人已完全接種疫苗，對美國經濟成功重新開放的期望仍然很高，景氣復甦股再度成為帶領市場反彈的要角，周五 S&P500 再創新高，整周與 Dow Jones 皆上漲 1% 之上，Nasdaq 則下跌 0.58%。

街口投信分析近期債券殖利率上漲趨勢放緩，而科技股仍持續加速下跌，顯示市場人氣降溫顯著，特別是集中在成長型科技股上。此外，美國 CDC 仍維持遊輪禁航令，可預見短期失望性賣壓集中在相關重啟經濟概念股上。街口投信表示隨著美國加速接種疫苗，且各州逐漸放寬可接種疫苗的民眾限制，可以樂觀預期疫情將朝穩定改善方向發展。而疫苗護照的推行，將是下一步各國開放邊境的重要方向，接種疫苗速度較快的國家，相關旅遊限制將更快鬆綁。因此，隨著美國疫苗施打速度加快，有利於美國經濟活動重啟與恢復增漲動能，相關個股仍有上漲動能。

【債市】

美國十年期公債在觸碰 1.70% 關卡後似已觸及短期區間高位，上週美債殖利率止穩回落，帶動高收益債券回穩，巴克萊美國高收益債券指數通週上漲 0.63%，收復前一周跌幅。

今年以來美債殖利率大幅上揚，美國 5、10 年期公債殖利率分別較去年底上升 50bps 及 76bps，由於目前高收益債券平均殖利率仍處於歷史低位，企業為鎖定低利率資金成本而積極發債，今年以來高收益債券累計發行量已達 1,400 億美元，在 3 月還未結束時，已創下單季發行量新高紀錄，大量新券發行使次級市場因應交割之賣壓維持高檔。資金流方面，根據 Refinitiv Lipper 資料顯示，截至 3 月 24 日當週，美國高收益債券基金由前一週之淨流入 41 億美元轉為淨流出 138 億美元。

美國總統拜登周三將公布被稱為「重建美好」的長期經濟計畫，包括基建與科技投資、及修改稅法以處理所得不公平等措施，大規模財政支出計畫將導致美國政府發債量增加，並可能帶動美債殖利率走升，街口投信表示本周將持續關注美債走勢是否有撐。

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