【袁志峰專欄】業績勝預期，舊經濟股看好

今天推介 - 中石化 (386), 上日收市 $3.99

1) 股市前景

恒指連跌 5 日後周五回升，但成交減少，初步判斷是技術反彈，未能確認轉勢。美團 (3690) 業績遜預期，百度 (9888) 及嗶哩嗶哩 (9626) 等新股表現令人失望，在美掛牌的中概股上周五大跌，估計科技股短期仍會跑輸大市。大型內銀股去年盈利優於預期，國際期油價格上周五反彈，中國工業企業利潤首兩個月高速增長，預料舊經濟股可看高一線。

今天推介是中石化 (386) — 中石化是上中下游一體化的能源化工國營企業，去年收入及盈利為 2.1 萬億元 (人民幣 · 下同) 及 331 億元，按年跌 29% 及 42%，末期息 0.13 元。由於油價上升及國內經濟復甦刺激石油及化工產品需求，公司預期今年首季度盈利達 160-180 億元，去年同期則虧損 199 億元，2019 首季度盈利為 148 億元。今年首季度盈利超預期將利好股價表現，維持買入建議，目標價 4.5 元，止損價 3.8 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 144 點，初段横行整理，隨後持續做好，最多曾漲 516 點，收報 28336 點，升 436 點或 1.6%，成交額按日減 8% 至 1839 億元，今月以來日均成交額 2014 億元。港股通南向資金轉淨買入約 60 億元，包括淨買入約 21 億元騰訊 (700) 及淨賣出 6 億元中國移動 (941) 股份。3 月至今累計淨賣出 182 億元。2 月淨買入 749 億元。全周計，恒生指數跌 2.3%。

藍籌股 39 升 16 跌。碧桂園 (2007)、藥明生物 (2269) 及小米 (1810) 分別漲逾 8%、6% 及 6%，是升幅最大藍籌。其次是龍湖集團 (960) 及安踏體育 (2020) 升近 6%。蒙牛乳業 (2319) 漲逾 4%。中生制藥 (1177)、中海油 (883)、吉利汽車 (175) 及海底撈 (6862) 漲 4%。瑞聲科技 (2018) 跌逾 3%，是表現最差成份股。

恒生科指升 2.3%，成份股 23 升 7 跌。大型科技股漲跌不一，小米 (1810)、美團 (3690) 及快手 (1024) 漲 5%-6%，阿里 (9988) 跌逾 2%，後任成份股百度 (9888) 跌逾 5%。閱文集團 (772) 漲 8%，是升幅最大成份股。同程藝龍 (780) 及比亞迪電子 (285) 升逾 4%。金蝶國際 (268) 及新東方在線 (1797) 皆跌 6%，是表現最差成份股。全周計，恒生科指跌 4.9%。

板塊方面，水泥及本地公用股下跌。汽車、光伏、風電、醫藥、物管、航運及體育用品股跑赢大市，漲幅居前。長城汽車 (2333) 及比亞迪 (1211) 升 10% 及 5%。保利協鑫能源 (3800) 及協鑫新能源 (451) 升 7%。金風科技 (2208) 升 8%。信達生物 (1801) 升 7%。雅生活服務 (3319)、華潤萬象生活 (1209)、永升生活服務 (1955) 及金科服務 (9666) 升 8%-14%。中遠海控 (1919) 及東方海外 (316) 升 7%-8%。

周五上証指數高開 0.3%，已是全日低位，隨後持續做好，單邊上行，最多曾升 1.8%，收報 3418.33 點，升 1.6%。深証成指升 2.6%，科創 50 指數升 3.0%。滬深兩市總成交約 7500 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 700 億元。滬深股通北向資金淨買入 64 億元，連續 3 日淨買入，3 月至今累計淨買入 286 億元，2 月淨買入 412 億元。全周計，上証指數升 0.4%，深証成指升 1.2%。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國國家統計局公布，今年首兩個月，全國規模以上工業企業利潤總額 11140.1 億元人民幣，按年增長 1.79 倍，較 2019 年同期增 72.1% ，兩年平均增長 31.2%。(信報)

4) 個股訊息

美團 (3690) 去年第四季盈轉虧，非國際財務報告準則的經調整虧損為 14.36 億元 (人民幣．下同)，遜市場預期。去年第四季收入達 379.2 億元，按年漲 34.7%。美團於公告直言，今年將加大新業務投入，可能對整體財務業績造成重大負面影響。基於社區電商業務擴張，未來數季或繼續錄得經營虧損。(信報)

丘鈦科技 (1478) 去年盈利增 54.9% 至 8.4 億元 (人民幣 · 下同)，每股基本盈利 0.719 元，升 51%；末期息卻大削一半，每股僅派 5 港仙。(信報)

工商銀行 (1398) 和建設銀行 (939) 公布 2020 年度業績，兩行同靠第四季營運數據亮麗表現，扭轉去年首三季度盈利倒退劣勢，工行全年純利升 1.1% 至 3159 億元 (人民幣 · 下同)；建行則增 1.6% 至 2710 億元，兩行表現同樣優於市場預期。工行建行亦維持 30% 派息比率，工行股息按年多 1.2% 至 0.266 元，建行增派息 1.8% 至 0.326 元。(信報)

中石化 (386) 公布，去年盈利下跌 42.4%，至 330.96 億元 (人民幣 ‧ 下同)，每股盈利 27.3 分；派末期息 13 分。期內，收入跌 28.9%，至 2.1 萬億元。另外公司發盈喜，按照中國企業會計準則，料今年首季盈利 160 至 180 億元，去年同期為虧損 199 億元。(信報)

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