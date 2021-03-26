【袁志峰專欄】短線前景不明，關注高息股

今天推介 - 中國移動 (941), 上日收市 $51.0

1) 股市前景

港股昨日微跌，受美國上市的中概股除牌風險上升及新彊棉花事件影響，科技股受壓，體育用品股急漲。南向資金維持淨流出，並無轉勢跡象，反映國內投資者對港股看法謹慎。通脹預期升温、美匯轉強及歐洲疫情反覆亦添加港股下行壓力。短線前景不確定，高息股例如中國移動 (941) 及中石油 (857) 有機會跑赢大盤，可關注。

今天推介是中國移動 (941) — 去年業績符合預期，每股盈利增長 1.1% 至 5.27 元人民幣，全年派息增加 1.1% 至 3.29 港元，股息率 6.5 厘，具吸引力。有可能發行 A 股亦是潛在利好因素。建議買入，目標價 56.0 元，止損價 48.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開後受壓，初段最多曾跌 413 點至 27505 點，隨後急速反彈，午後曾倒升 114 點，收報 27899 點，跌 18 點或 0.1%，成交額按日增 5% 至 2005 億元，今月以來日均成交額 2024 億元。港股通南向資金淨賣出約 16 億元，包括淨賣出約 7 億元騰訊 (700) 及 7 億元中國移動 (941) 股份。3 月至今累計淨賣出 242 億元。2 月淨買入 749 億元。

藍籌股 28 升 25 跌 2 持平。受多個國際運動品牌涉及新彊棉花事件影響，安踏體育 (2020) 漲逾 8%，是升幅最大藍籌。藥明生物 (2269)、銀河娛樂(27) 及蒙牛乳業 (2319) 漲 4%。因中概股在美國除牌風險上升，港交所 (388) 升 3%。友邦保險 (1299) 及舜宇光學 (2382) 升近 3%。小米 (1810) 及碧桂園 (2007) 跌逾 4%，是表現最差藍籌。其次是申洲國際 (2313)、阿里(9988)、海底撈(6862) 及中生制藥 (1177) 跌近 4%。

恒生科指跌 1.2%，成份股 13 升 17 跌。大型科技股漲跌不一，小米 (1810)、阿里(9988) 及京東 (9618) 跌 4%，京東健康 (6618) 漲 2%。後任成份股百度 (9888) 跌近 10%。祖龍娛樂 (9990) 及微盟 (2013) 漲 5%，是升幅最大成份股。FIT HON TENG(6088)、新東方在線 (1797) 及同程藝龍 (780) 升 4%。閱交集團 (772) 跌逾 5%，是表現最差成份股。萬國數據 (9698) 跌逾 4%。

板塊方面，電力、燃氣及中資券商股下跌。華能國際 (902) 跌近 3%。海通證券 (6837) 及中金公司 (3908) 跌逾 3% 及 2%。體育用品、奶製品、有色金屬、航運、煤炭及濠賭股上升。李寧 (2331) 升逾 10%。蒙牛乳業 (2319) 及中國飛鶴 (6186) 升近 4%。紫金磺業 (2899)、江西銅業(358) 及中國鋁業 (2600) 升 3%-5%。東方海外 (316) 及中遠海控 (1919) 漲 14% 及 4%。中煤能源 (1898) 及兗州煤業 (1171) 漲 9% 及 4%。金沙中國 (1928) 及永利澳門 (1128) 升 2%。

周四上証指數低開 0.4%，早盤先跌後升，最多跌 0.7%，隨後倒升 0.5%，午後横行整理，收報 3363.59 點，跌 0.1%。深証成指升 0.1%，科創 50 指數跌 0.1%。滬深兩市總成交約 6800 億元 (人民幣 · 下同)，創年內新低，環比減少約 800 億元。滬深股通北向資金淨買入 27 億元，3 月至今累計淨買入 222 億元，2 月淨買入 412 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國去年第四季國內生產總值 (GDP) 按季年率終值為增長 4.3%，預期及前值均為升 4.1%。GDP 隱性平減指數終值為上升 1.9%，預期為上升 2%。(信報)

4) 個股訊息

中國移動 (941) 公布，去年股東應佔盈利 1078.4 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 1.1%，每股盈利 5.27 元。期內，營運收入 7680.7 億元，按年增 3%。末期息 1.76 港元，全年股息為每股 3.29 港元，按年增 1.2%。(信報)

中海油 (883) 公布，去年股東應佔溢利 249.6 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年下跌 59.1%。每股盈利 0.56 元，末期息派 0.25 港元。期內，收入 1553.7 億元，按年減少 33.4%。(信報)

中國人壽 (2628) 公布，去年盈利 502.7 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年下跌 13.8%，每股盈利 1.77 元，派末期息 0.64 元。期內，收入 8049.6 億元，按年上升 10.4%。(信報)

中石油 (857) 公布，去年盈利 190.1 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年跌 58.4%；每股基本盈利 0.1 元，派末期息每股 8.742 分。期內，營業收入 1.93 萬億元，按年跌 23.2%。(信報)



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