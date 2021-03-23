百度港股上市首日力抗港股跌勢 小漲作收

周二 (23 日) 眾所矚目的百度 (9888-HK) 在港股掛牌上市，不過受到香港科技類股重挫的拖累，百度股價表現平平，甚至一度跌破每股 252 港元的發行價，而終場則收在 252.2 港元，略高於申購價，市值則來到 7134.34 億港元。

百度 CEO 李彥宏在今日上市現場致辭表示，百度最初十年專注搜索引擎開發，最近十年則專注於自動駕駛、AI 晶片、AI 等前緣技術，使百度成為一家 AI 企業，並且即便在最困難的時候也會堅持對技術的投入。

李彥宏稱，面向未來，百度將在 AI 的無人區去探索，很多業務只有靠創新才能打出來。而回到香港二度上市是「二次出發，二次創業」，應始終保持創業者朝不保夕的危機感，在前進路上堅守使命和擔當。

對於百度股價表現的期待，他強調自己更看重未來中長期的股價上漲趨勢，但也期待今日股價有好表現。

目前百度市值已逾 7000 億港元，這個數字超過小米 (1810-HK)、網易(9999-HK) 等知名中國科技公司，但是和京東 (9618-HK)、快手(1024-HK)、美團(3690-HK)、阿里巴巴(9988-HK)、騰訊(700-HK) 等巨頭相比還有一段距離。

不過百度在 AI 領域的努力已經讓不少外資看好，從 2020 年第三季開始，高盛、巴克萊等多家投資銀行均在報告中將百度 AI 業務獨立出來估算其價值。法人圈平均預估隨著自動駕駛平台 Apollo 開始商業化後，估值可達 539 億美元。

而在投資銀行紛紛提高估值的因素下，過去四個多月裡，百度股價從每股 140 美元一路飆升到 300 多美元，漲幅逾一倍。

