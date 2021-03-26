賴正鎰：接連打房只能暫時壓低房價 無助減輕購屋壓力

房地合一稅即將排入立法院審議，藍、綠陳營與財政部各版本蓄勢待發，全國商總主席、鄉林 (5531-TW) 董事長賴正鎰指出，各政黨又要各推房地合一 2.0 重稅版本，卯足全力要壓低房價，想讓年輕人買得起房，但打房只能短期抑制房價。

賴正鎰強調，以房地合一 2.0 加重稅，反會轉嫁並推升房價，讓幫年輕人付款買房的父母親壓力更大，並無助減輕年輕人買房壓力，且傷害更多無辜。

賴正鎰指出，這一年多來回流企業搶蓋廠房，造成土地，建材與工人難尋，價格大漲，建商利潤空間也縮減，房價上漲空間並不能完全歸咎建商，若再通過房地合一稅 2.0，將高稅期的閉鎖年限延長為五年，若加上預售期蓋屋需要 3 年，等於要等 8 年才能買賣，這就是凌遲房地產業。

賴正鎰指出，各政黨都想巴結年輕選民，以為包括金融管制、房地合一 2.0 加重稅等措施這樣做就可以把房價打趴，讓年輕人買得起房子，但根據不動產投資公會統計，購屋族平均年齡為 30-45 歲，購買 18-45 坪，總價約 1000-2000 萬元的房子，這些購屋者中，約 7 成左右幾乎都是父母親幫忙出錢，如果又通過修法，加重稅率，那就是直接加重出錢買房的父母親長輩的壓力，最終只會傷到首購或換屋族群，讓他們更買不下手之外，更無助於減輕年輕人的購屋壓力。

過去來政府接連推出奢侈稅，豪宅稅，房地合一稅等，賴正鎰指出，已經逼退投資客，房屋土地買賣要課徵增值稅，又要用房地合一實價課稅，等於對 850 萬位擁房者是懲罰性的稅負。，房地交易市場這兩個月來幾乎停頓，建商開始縮手，紛紛放緩今年上半年的推案速度，房市緊縮，業界投訴無門，苦不堪言。若繼續下去，靠房產營造業產業鏈 350 萬人受影響，傷及更多無辜，他也擔心會有惡性循環，不利於景氣兩大火車頭「房市」、「股市」，對台灣經濟復甦產生負面影響。