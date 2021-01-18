〈碳中和承諾〉南山人壽領先業界達成零碳微型保單

2020 年 12 月適逢巴黎氣候協定簽訂五周年，聯合國再次呼籲各國宣布進入氣候緊急狀態，近期在國際間掀起的熱潮便是「碳中和」（carbon neutral），南山人壽今 (18) 日宣布，已於 2020 年導入「碳中和實施標準」，現在更通過第三方查證，確定微型保單達成碳中和，領先保險業界率先實踐「零碳微型保單」。

全世界有許多國家訂下碳排放量歸零的目標，儼然為氣候議題開闢新戰場，南山人壽表示，繼 2019 年成為全球第一家取得雙重碳足跡認證的企業後，2020 年融合「普惠金融」、「碳中和」理念。

南山人壽還針對 2019 年所捐贈的近萬件微型保單，導入「碳中和實施標準」(PAS 2060)，除了推動保單生命週期間的各項減碳措施，另購買 35 噸由台灣彰濱再生能源風力發電所產生的碳權，進行碳抵換 (Carbon offset)，並經台灣檢驗科技公司 (SGS) 第三方查證，確定微型保單達成碳中和，讓南山人壽微型保單的碳排放量影響為「零」。

南山人壽代理總經理范文偉表示，南山人壽除積極配合政府推動微型保險，提供經濟弱勢及特定身分族群基本保險保障，亦持續關注氣候變遷這項全球性議題，2020 年導入 PAS 2060 標準，就是期許用「低碳普惠」精神，與廣大利害關係人共同實現永續低碳轉型，從保單碳足跡到微型保險碳中和，用具體行動突顯南山人壽在落實普惠金融及氣候變遷議題上的努力。

此外，南山人壽長期提倡節能減碳作為，2020 年邁入第 9 年的「南山愛海洋行動」、業務員共同響應國際無車日活動等，這一系列的低碳管理及碳排減量的行動都是南山人壽實現綠色營運最實際的作為，不僅符合國際規範，更呼應聯合國永續發展目標。