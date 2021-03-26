新浪科技：小米造車大事已篤定

週五 (26 日) 《新浪科技》晚間最新報導，小米 (1810-HK) 造車大事已篤定，目前正在供應鏈尋找合作資源，並積極招募車輛軟體工程師。

該報導引述供應鏈及小米合作夥伴指出，小米造車是確定的事情，當下小米正在供應鏈尋找合作資源。此外，小米近期新進了許多車輛軟體工程師，並且還要持續招募相關崗位。

據悉，小米並沒有計劃通過合資公司形式造車，與百度、吉利成立合資公司造車的模式不同。

在早期階段小米傾向於採用輕資產運行模式，採用當初做智慧型手機的線路，將重心專注在汽車軟體研發上，硬體部分和生產則交給供應鏈合作夥伴。

消息人士透露，小米造車的項目在逐步提速，前期重心在車輛軟體上，這本身就是小米的強項，也符合小米的路線。

目前小米在汽車上的相關專利已經達到 34 項，其中智能座艙的專利數量為 18 項，智能汽車行駛控制等行車安全方面的專利為 12 項，其餘則為零部件維修和充電專利。

週五上午市場傳出小米正在商談使用長城汽車的工廠生產電動汽車，最快可能下週宣布合作關係。隨後，小米集團總辦副主任，前公關部總經理徐潔雲於微博上透露：「完全扯淡的假新聞。」

長城汽車更發布最新公告，否認和小米談判造車相關業務。小米回應：「一切以公告為準。」